Общество

сегодня, 15:56

За сутки в Липецкой области выпало 13% месячной нормы осадков

4 345
#снегопад
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За сутки в Липецкой области выпало 13% месячной нормы осадков

Обильный снег, который начался в Липецкой области еще в ночь на 10 января, только за сутки принес в наш регион более 13% месячной нормы осадков. К концу сегодняшнего дня этот показатель может вырасти. 


За вчерашний и сегодняшний день Липецкая область оказалась вся укрыта снегом. Машины больше похожи на сугробы, на дорогах снежные заносы, и снег продолжает сыпаться. Ночью 11 января снег усилился и продолжился сегодня днем.

Как сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, только за сутки в Липецкой области выпало более 13% месячной нормы осадков, средняя высота снежного покрова составила 36 сантиметров. Между тем, за первую неделю января в Липецкой области выпало всего 12% месячной нормы. Таким образом, последние два дня стали самыми снежными в первый месяц наступившего года. 

Самый интенсивный снег прошел на юге Липецкой области. Так, если в Липецке ночью 10 января выпало 0,5 мм осадков, днем — 0,8 мм, а ночью 11 января — 4,2 мм, то в селе Конь-Колодезь Хлевенского района отмечались максимальные значения: ночью 10 января — 0,8 мм, днем 10 января выпало 1,1 мм, нынешней ночью — 5,6 мм. 

В Липецке очистку городских дворов от снега обсуждали на совещании руководителей управляющих компаний, которое провел мэр Сергей Иванов. По словам представителей управляющих компаний, во время интенсивного снегопада улицы города ежедневно приводят в порядок до 400 дворников и 20 единиц спецтехники. На помощь дворникам Сергей Иванов предложил направлять муниципальную технику. Она будет заходить на придомовые территории по возможности. Соответствующее указание в ближайшее время будет передано в структурное подразделение администрации. 

Ближайшие выходные для коммунальщиков будут рабочими. Уже сегодня руководителям управляющих компаний необходимо предоставить в профильный департамент график работ на субботу и воскресенье, а также составить перечень участков, для расчистки которых нужно привлечь дополнительную технику.  



4 345
#снегопад
2

Комментарии (4)

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Ольга

1 минуту назад
На спутнике пррсто завал снега,ул.Громовой по колеро снега.Ужас.
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Сергей

16 минут назад
Куда обратиться чтобы проезд к детскому саду н. 64 почистили ? Невозможно подъехать. Чистят максимум раз в год!
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Мария

27 минут назад
Все не равнодушные проголосуйте пожалуйста на http://narodportal.ru/?sort=2 - за (Маршрут №106 (пл.Мира - автостанция Грязи) по новой схеме движения постоянно)
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Зегеля

39 минут назад
Да не обсуждать надо, а дворы чистить. И если дворники работать не хотят, то пусть Иванов сам жопу поднимает и чистить идет. Центр города, двор ни разу за зиму еще не почистили.
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