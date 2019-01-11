За сутки в Липецкой области выпало 13% месячной нормы осадков

Обильный снег, который начался в Липецкой области еще в ночь на 10 января, только за сутки принес в наш регион более 13% месячной нормы осадков. К концу сегодняшнего дня этот показатель может вырасти.

За вчерашний и сегодняшний день Липецкая область оказалась вся укрыта снегом. Машины больше похожи на сугробы, на дорогах снежные заносы, и снег продолжает сыпаться. Ночью 11 января снег усилился и продолжился сегодня днем.Как сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, только за сутки в Липецкой области выпало более 13% месячной нормы осадков, средняя высота снежного покрова составила 36 сантиметров. Между тем, за первую неделю января в Липецкой области выпало всего 12% месячной нормы. Таким образом, последние два дня стали самыми снежными в первый месяц наступившего года.Самый интенсивный снег прошел на юге Липецкой области. Так, если в Липецке ночью 10 января выпало 0,5 мм осадков, днем — 0,8 мм, а ночью 11 января — 4,2 мм, то в селе Конь-Колодезь Хлевенского района отмечались максимальные значения: ночью 10 января — 0,8 мм, днем 10 января выпало 1,1 мм, нынешней ночью — 5,6 мм.В Липецке очистку городских дворов от снега обсуждали на совещании руководителей управляющих компаний, которое провел мэр Сергей Иванов. По словам представителей управляющих компаний, во время интенсивного снегопада улицы города ежедневно приводят в порядок до 400 дворников и 20 единиц спецтехники. На помощь дворникам Сергей Иванов предложил направлять муниципальную технику. Она будет заходить на придомовые территории по возможности. Соответствующее указание в ближайшее время будет передано в структурное подразделение администрации.

Ближайшие выходные для коммунальщиков будут рабочими. Уже сегодня руководителям управляющих компаний необходимо предоставить в профильный департамент график работ на субботу и воскресенье, а также составить перечень участков, для расчистки которых нужно привлечь дополнительную технику.