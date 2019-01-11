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На базе ВЭБа появится негосударственный пенсионный фонд

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#пенсии

На базе государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБа появится негосударственный пенсионный фонд (НПФ). 

Предварительная договоренность об этом уже достигнута, рассказали «Известиям» в Минфине. 

Как пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев, деньги «молчунов», накопленные в Пенсионном фонде, автоматически перейдут в новый НПФ. Это один из этапов концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую начали разрабатывать в 2016 году. 

По мнению экспертов, граждане ничем не рискуют. Более того, ВЭБ РФ зарабатывает «молчунам» на инвестировании их накоплений больше, чем частные фонды. Однако наделение госкорпорации статусом НПФ может привести к неравной конкуренции. Избежать этого позволят единые требования для всех держателей пенсионных средств, считают специалисты. 

Представители НПФ обратили внимание на автоматический характер передачи накоплений, который не соответствует ранее заявленным требованиям государства. Предполагалось, что участвовать в формировании ИПК будут все граждане и частные НПФ. 
167
#пенсии

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