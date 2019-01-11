Общество

сегодня, 15:24

Взялись рьяно: киоск, в котором подпольно продавали водку, снесли

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#Киоск #торговля
Взялись рьяно: киоск, в котором подпольно продавали водку, снесли

Выяснилось, что объект торговли ... нигде даже не числится.

Неожиданное продолжение получила история с нелегальной торговлей водкой в Липецке на площади Горского. В результате киоск, осуществлявший продажу алкоголя «из-под полы», был демонтирован и вывезен.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, киоск попался на запрещенной торговле. Информация об этом была передана не только органам, отвечающим за наказание, но и в мэрию Липецка. А там выяснилось... что киоск установлен незаконно и вообще не входит в схему размещения нестационарных торговых объектов. В итоге нелегальная торговая точка вовсе перестала существовать.

Фото ok.ru/rabochypu


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#Киоск #торговля

Комментарии (6)

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Ник

6 минут назад
После приезда В.Матвиенко зашевелились, потом все затихло а теперь снова, будет ли результат. Обсолютно все ларьки из 90-х, нужно сносить это рассадники антисанитарии и контрафакта, почему местные власти закрывают на это глаза... супермаркеты в каждом дворе, а ларьки существуют лишь по нескольким причинам:1. У них есть покровители которые их крышуют. 2. Если бы они не торговали алкоголем то бы сами давным давно позакрывались....
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гость

14 минут назад
вот кто бы собрал все киоски на Кольце трубного, их здесь много и все торгуют незаконно водкой и вся власть города об этом знает.
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Владимир

39 минут назад
Хорошо работают.Нигде не числится, а кидают в адрес предпринимателей! Никогда не покажут ск снесли гаражей ,нерадивых чиновников....
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Сергею

47 минут назад
Такой площади нет и никогда не было в Липецке. Это всё низкий уровень липецкой журналистики.
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Серый

сегодня, 15:41
А где в Липецке площадь горского?
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Мария

сегодня, 15:27
Все не равнодушные проголосуйте пожалуйста на http://narodportal.ru/?sort=2 - за (Маршрут №106 (пл.Мира - автостанция Грязи) по новой схеме движения постоянно)
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