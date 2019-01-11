Взялись рьяно: киоск, в котором подпольно продавали водку, снесли

Выяснилось, что объект торговли ... нигде даже не числится.

Неожиданное продолжение получила история с нелегальной торговлей водкой в Липецке на площади Горского. В результате киоск, осуществлявший продажу алкоголя «из-под полы», был демонтирован и вывезен.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, киоск попался на запрещенной торговле. Информация об этом была передана не только органам, отвечающим за наказание, но и в мэрию Липецка. А там выяснилось... что киоск установлен незаконно и вообще не входит в схему размещения нестационарных торговых объектов. В итоге нелегальная торговая точка вовсе перестала существовать.



Фото ok.ru/rabochypu

