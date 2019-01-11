Общество

8 минут назад

Взнос на капитальный ремонт в Липецкой области не вырастет

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#капитальный ремонт
Взнос на капитальный ремонт в Липецкой области не вырастет

Взнос на капитальный ремонт в 2019 году не будет проиндексирован, его размер в нашем регионе останется на прежнем уровне. 

Как напоминают в Фонде капитального ремонта Липецкой области, размер взноса в регионе области был проиндексирован в 2017 году и составляет 4,9-6,5 руб./кв.м.. в зависимости от конструктива и этажности многоквартирного дома.

В Воронежской области в 2019 году размер взноса на капитальный ремонт также остался на уровне прошлого года - 6, 66 руб./кв.м. В 3-х других соседних регионах взнос на 2019 год проиндексирован следующим образом: в Тамбовской области увеличен с 6,74 руб./кв.м. до 7, 49 руб./кв.м; в Белгородской области - с 7,9-8,2 руб./кв.м. до 8,25-8,55 руб./кв.м.; в Курской области – 7,88 руб./кв.м. до 8,04 руб./кв.м.

Среди всех соседних регионов Липецкая область имеет один из наиболее низких размеров взноса на капитальный ремонт. Не смотря на этот факт, Фонд капитального ремонта Липецкой области в 2017-2018 годах был в числе лидеров по исполнению программы капитального ремонта.  


1 52
#капитальный ремонт

Комментарии (1)

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Пися Камушков

2 минуты назад
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