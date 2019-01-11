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43 минуты назад
В Забайкалье возбудили дело после обнаружения мышьяка в питьевой воде
Содержание мышьяка в воде было превышено в 40 раз
СК завел уголовное дело в отношении специалистов Роспотребнадзора Забайкальского края после проверки информации в СМИ об обнаружении мышьяка в питьевой воде одного из поселков Забайкальского края.
Как сообщили в пресс-службе регионального СК, специалисты управления Роспотребнадозора подозреваются в сокрытии важной информации: они не сообщили об опасно высокой концентрации мышьяка в водопроводной воде в поселке Приисковый. Об этом сообщает РИА Новости.
Следователи считают, что превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз было выявлено еще в июле 2018 года. Но об этом должностные лица надзорного ведомства ничего не сообщили ни местным властям, ни населению.
В конце прошлого года в Приисковом был объявлен режим ЧС - сразу после того, как несколько граждан обратились за медпомощью из-за ухудшения самочувствия. По информации властей района, режим введен на основании представления прокуратуры. Вода признана опасной в одной из скважин, которой пользуются 100 человек. Всего в поселке проживает около 800 человек, действуют другие скважины, и организован подвоз воды. Режим ЧС может продлиться до конца января, когда будут известны результаты дополнительных анализов новых проб воды.
Как сообщили в пресс-службе регионального СК, специалисты управления Роспотребнадозора подозреваются в сокрытии важной информации: они не сообщили об опасно высокой концентрации мышьяка в водопроводной воде в поселке Приисковый. Об этом сообщает РИА Новости.
Следователи считают, что превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз было выявлено еще в июле 2018 года. Но об этом должностные лица надзорного ведомства ничего не сообщили ни местным властям, ни населению.
В конце прошлого года в Приисковом был объявлен режим ЧС - сразу после того, как несколько граждан обратились за медпомощью из-за ухудшения самочувствия. По информации властей района, режим введен на основании представления прокуратуры. Вода признана опасной в одной из скважин, которой пользуются 100 человек. Всего в поселке проживает около 800 человек, действуют другие скважины, и организован подвоз воды. Режим ЧС может продлиться до конца января, когда будут известны результаты дополнительных анализов новых проб воды.