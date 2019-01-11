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20 минут назад

В США оценили российское оружие «четвертого измерения»

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#российское оружие «четвертого измерения»
В США оценили российское оружие «четвертого измерения»

По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.

Американский генерал-майор в отставке Говард Томпсон в своей статье для The Hill рассказал о вооружении «четвертого измерения», которым обладают Россия и Китай. Он напомнил, что Москва недавно успешно испытала гиперзвуковой комплекс «Авангард». Американец также опасается, что политики Соединенных Штатов не осознают всех преимуществ новейших вооружений, - передает ФАН.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что российские вооружения не имеют аналогов, и оценил вклад министра обороны РФ Сергея Шойгу в создание оружия «четвертого измерения».

«На сегодняшний день Российская Федерация обладает вооружениями, которые опережают аналоги других стран», — рассуждает парламентарий.

У России в технологиях есть зазор минимум в 15-20 лет, они достались нам еще от Советского Союза и сегодня регулярно модернизируются и преобразуются, добавил он.

«Поэтому нам сегодня не нужно иметь огромную армию, не нужно иметь огромное количество военных баз, на которые американцы тратят миллиарды долларов. Необходимо иметь несколько десятков высокоточных и высокоэффективных ракет, которые смогут доставить заряд в любую точку планеты, преодолев все существующие системы ПРО. На сегодняшний день такими средствами доставки в мире обладает только Российская Федерация», — заключил Александр Шерин.

Фактически Россия сегодня напоминает Америку 1945 года, когда она являлась единоличным обладателем ядерного оружия, - отметил депутат.

Он также положительно оценил те усилия, которые министр обороны РФ Сергей Шойгу приложил для перевооружения армии, а также обеспечения достойного уровня жизни военных.

«Значительный вклад. Я оцениваю работу министра обороны Российской Федерации как высокоэффективную, — сказал Александр Шерин. — Я как депутат Государственной думы очень плотно занимаюсь этим вопросом и могу объективно сказать, действующие офицеры получают очень высокую, достойную заработную плату».

Парламентарий отметил, что сравнивать нынешнюю ситуацию в ВС РФ с советским периодом не стоит: совершенно разные подходы, разные технологии.

Напомним, в декабре 2018 года в Счетной палате США заявили, что Америка не располагает возможностями противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая.
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#российское оружие «четвертого измерения»

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