20 минут назад
В США оценили российское оружие «четвертого измерения»
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что российские вооружения не имеют аналогов, и оценил вклад министра обороны РФ Сергея Шойгу в создание оружия «четвертого измерения».
«На сегодняшний день Российская Федерация обладает вооружениями, которые опережают аналоги других стран», — рассуждает парламентарий.
У России в технологиях есть зазор минимум в 15-20 лет, они достались нам еще от Советского Союза и сегодня регулярно модернизируются и преобразуются, добавил он.
«Поэтому нам сегодня не нужно иметь огромную армию, не нужно иметь огромное количество военных баз, на которые американцы тратят миллиарды долларов. Необходимо иметь несколько десятков высокоточных и высокоэффективных ракет, которые смогут доставить заряд в любую точку планеты, преодолев все существующие системы ПРО. На сегодняшний день такими средствами доставки в мире обладает только Российская Федерация», — заключил Александр Шерин.
Фактически Россия сегодня напоминает Америку 1945 года, когда она являлась единоличным обладателем ядерного оружия, - отметил депутат.
Он также положительно оценил те усилия, которые министр обороны РФ Сергей Шойгу приложил для перевооружения армии, а также обеспечения достойного уровня жизни военных.
«Значительный вклад. Я оцениваю работу министра обороны Российской Федерации как высокоэффективную, — сказал Александр Шерин. — Я как депутат Государственной думы очень плотно занимаюсь этим вопросом и могу объективно сказать, действующие офицеры получают очень высокую, достойную заработную плату».
Парламентарий отметил, что сравнивать нынешнюю ситуацию в ВС РФ с советским периодом не стоит: совершенно разные подходы, разные технологии.
Напомним, в декабре 2018 года в Счетной палате США заявили, что Америка не располагает возможностями противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая.