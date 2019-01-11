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В Липецке может подешеветь ОСАГО

4 1006
#ОСАГО #полис #автострахование
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В Липецке может подешеветь ОСАГО

Эксперты опросили страховщиков.

Липецкая область попала в число регионов, где ждут понижения стоимости ОСАГО. Об этом сообщает российский союз автостраховщиков. Их данные об ожидаемой динамике цен на полисы для автомобилистов основаны на опросе страховых компаний.

Среди территорий, на которых тарифы будут оставлены без изменений или снижены, ряд страховых компаний называют следующие субъекты РФ: Астраханскую область, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Магаданскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Пензенскую, Псковскую, Самарскую, Саратовскую, Сахалинскую, Свердловскую, Томскую, Ярославскую области, Байконур, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Республики Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртская, Чувашия, Чукотский и Ненецкий автономный округа.

С 9 января 2019 года вступила в силу новая редакция указания Банка России о тарифах на ОСАГО. Оно расширяет тарифный коридор на 20% вверх и вниз, вводит 58 градаций по возрасту и стажу, а также реформирует коэффициент “бонус-малус”. В результате коэффициент “возраст-стаж” снизился для опытных водителей и несколько вырос для молодых и неопытных. Реформа коэффициента “бонус-малус”, согласно указанию ЦБ, будет запущена с 1 апреля.
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#ОСАГО #полис #автострахование
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Комментарии (4)

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skrip

9 минут назад
Принцип удешевления или устоявшейся цены в нынешних условиях.Положить меньше.
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Литро

13 минут назад
" может" ,но не подешевеет...
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Пенсионер

47 минут назад
При кремлевских ворах и их подельниках ничего не дешевеет,а дорожает
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Animal planet

55 минут назад
Вангую-подорожает!
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