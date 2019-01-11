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Жители Германии признались в неприязни к российским туристам
По результатам недавнего социологического опроса, больше чем половина жителей Германии призналась, что из всех, кто решает посетить их страну, особенно раздражают русские и британские туристы.
Согласно опросу, проведенному онлайн-платформой ab-in-den-urlaub, 60% немцев не могут спокойно отдыхать из-за шумных русских, - пишут "Известия".
Еще 56% граждан ФРГ заявили, что россияне слишком любят выпить, а 38% и 24% пожаловались на грубое поведение и любовь граждан РФ к селфи.
Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь недовольны их пристрастием к алкоголю.
Как отмечает издание, британцы всё чаще доказывают свою репутацию заядлых любителей напиться: из-за их нетрезвых дебошей регулярно сажают самолеты, а те, кто отдыхал на испанском курорте Магалуф, могут рассказать о целых толпах пошатывающихся англичан.
Кроме того, немцев раздражает манера подданных британского королевства «завоевывать» пляжные лежаки.
При этом исследование показало, что к поведению соотечественников, аналогичному перечисленному, немцы относятся гораздо спокойнее, - пишет Ино ТВ.