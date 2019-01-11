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Жители Германии признались в неприязни к российским туристам

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#Германия #Россия #туризм
Жители Германии признались в неприязни к российским туристам

По результатам недавнего социологического опроса, больше чем половина жителей Германии призналась, что из всех, кто решает посетить их страну, особенно раздражают русские и британские туристы.

Больше всего граждан Германии на отдыхе раздражают туристы из России и Великобритании, - пишет газета Die Welt.

Согласно опросу, проведенному онлайн-платформой ab-in-den-urlaub, 60% немцев не могут спокойно отдыхать из-за шумных русских, - пишут "Известия".

Еще 56% граждан ФРГ заявили, что россияне слишком любят выпить, а 38% и 24% пожаловались на грубое поведение и любовь граждан РФ к селфи.

Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь недовольны их пристрастием к алкоголю.

Как отмечает издание, британцы всё чаще доказывают свою репутацию заядлых любителей напиться: из-за их нетрезвых дебошей регулярно сажают самолеты, а те, кто отдыхал на испанском курорте Магалуф, могут рассказать о целых толпах пошатывающихся англичан.

Кроме того, немцев раздражает манера подданных британского королевства «завоевывать» пляжные лежаки.

При этом исследование показало, что к поведению соотечественников, аналогичному перечисленному, немцы относятся гораздо спокойнее, - пишет Ино ТВ.
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#Германия #Россия #туризм

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