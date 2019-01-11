Жители Германии признались в неприязни к российским туристам

По результатам недавнего социологического опроса, больше чем половина жителей Германии призналась, что из всех, кто решает посетить их страну, особенно раздражают русские и британские туристы.





Согласно опросу, проведенному онлайн-платформой ab-in-den-urlaub, 60% немцев не могут спокойно отдыхать из-за шумных русских, - пишут



Еще 56% граждан ФРГ заявили, что россияне слишком любят выпить, а 38% и 24% пожаловались на грубое поведение и любовь граждан РФ к селфи.



Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь недовольны их пристрастием к алкоголю.



Как отмечает издание, британцы всё чаще доказывают свою репутацию заядлых любителей напиться: из-за их нетрезвых дебошей регулярно сажают самолеты, а те, кто отдыхал на испанском курорте Магалуф, могут рассказать о целых толпах пошатывающихся англичан.



Кроме того, немцев раздражает манера подданных британского королевства «завоевывать» пляжные лежаки.



При этом исследование показало, что к поведению соотечественников, аналогичному перечисленному, немцы относятся гораздо спокойнее, - пишет Ино ТВ. Больше всего граждан Германии на отдыхе раздражают туристы из России и Великобритании, - пишет газета Die Welt.Согласно опросу, проведенному онлайн-платформой ab-in-den-urlaub, 60% немцев не могут спокойно отдыхать из-за шумных русских, - пишут "Известия" Еще 56% граждан ФРГ заявили, что россияне слишком любят выпить, а 38% и 24% пожаловались на грубое поведение и любовь граждан РФ к селфи.Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь недовольны их пристрастием к алкоголю.Как отмечает издание, британцы всё чаще доказывают свою репутацию заядлых любителей напиться: из-за их нетрезвых дебошей регулярно сажают самолеты, а те, кто отдыхал на испанском курорте Магалуф, могут рассказать о целых толпах пошатывающихся англичан.Кроме того, немцев раздражает манера подданных британского королевства «завоевывать» пляжные лежаки.При этом исследование показало, что к поведению соотечественников, аналогичному перечисленному, немцы относятся гораздо спокойнее, - пишет Ино ТВ.