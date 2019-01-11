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Российский рубль назвали самой недооцененной валютой в мире

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#Рубль #валюта
Российский рубль назвали самой недооцененной валютой в мире

Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире. Отмечается, что к такому выводу издание пришло на основе "индекса Биг Мака", который в России стоит 110,17 рубля ($1,65), а США - $5,58 (373 рубля).

Российская валюта совсем немного недооценена, а методика оценки справедливого курса валюты путем измерения покупательной способности несовершенна, - заявил РИА-Новости главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, комментируя данные нового выпуска "индекса Биг Мака".

Журнал The Economist, который высчитывает так называемый "индекс Биг Мака", счел рубль самой недооцененной валютой мира. По оценкам The Economist, российский рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом.

В России Биг Мак стоит 110,17 рубля (или 1,65 доллара), в то время как в США — 5,58 доллара (или 373 рубля). Таким образом, разница актуальной стоимости гамбургера в России и США составляет 70,4%, тогда как предполагаемая разница валютных курсов равна 19,74%.

"Индекс Биг Мака" - в большей степени журналистский индикатор, нежели инструмент, используемый экономистами", - сказал Поддубский.

"Оценивать недооцененность или переоцененность валюты, ориентируясь на цену какого-либо одного актива, - значит совершать огромное упрощение, искажающее общую картину. В целом сама методика оценки справедливого курса валюты методом измерения покупательной способности также несовершенна и не учитывает множество важнейших переменных", - считает аналитик.

Согласно модели Промсвязьбанка, на текущий момент российская валюта совсем немного недооценена. "Справедливый курс пары доллар-рубль находится вблизи 63-65 рублей за доллар", - сказал Поддубский.

Сейчас пара доллар-рубль торгуется в районе 67 рублей за доллар.
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#Рубль #валюта

Комментарии (2)

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55 минут назад
РИА новости - самые продажные СМИ. Если они что-то написали то нужно смысл трактовать наоборот.
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skrip

сегодня, 12:30
Проститутка тоже считает что её не дооценивают.Потому и платят мало.
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