сегодня, 12:26
Российский рубль назвали самой недооцененной валютой в мире
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире. Отмечается, что к такому выводу издание пришло на основе "индекса Биг Мака", который в России стоит 110,17 рубля ($1,65), а США - $5,58 (373 рубля).
Журнал The Economist, который высчитывает так называемый "индекс Биг Мака", счел рубль самой недооцененной валютой мира. По оценкам The Economist, российский рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом.
В России Биг Мак стоит 110,17 рубля (или 1,65 доллара), в то время как в США — 5,58 доллара (или 373 рубля). Таким образом, разница актуальной стоимости гамбургера в России и США составляет 70,4%, тогда как предполагаемая разница валютных курсов равна 19,74%.
"Индекс Биг Мака" - в большей степени журналистский индикатор, нежели инструмент, используемый экономистами", - сказал Поддубский.
"Оценивать недооцененность или переоцененность валюты, ориентируясь на цену какого-либо одного актива, - значит совершать огромное упрощение, искажающее общую картину. В целом сама методика оценки справедливого курса валюты методом измерения покупательной способности также несовершенна и не учитывает множество важнейших переменных", - считает аналитик.
Согласно модели Промсвязьбанка, на текущий момент российская валюта совсем немного недооценена. "Справедливый курс пары доллар-рубль находится вблизи 63-65 рублей за доллар", - сказал Поддубский.
Сейчас пара доллар-рубль торгуется в районе 67 рублей за доллар.
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