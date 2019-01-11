В мире
11 минут назад
СМИ сообщили о подготовке США к введению режима ЧП
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия.
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, - пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа в данный момент ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск США. В случае если режим ЧП будет введен, то эти деньги могут быть использованы для финансирования строительства барьера на границе США и Мексики.
Ранее сенатор от республиканской партии Линдси Грэм посоветовал Трампу ввести режим ЧП в США, - пишет "Газета.ru".
По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа в данный момент ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск США. В случае если режим ЧП будет введен, то эти деньги могут быть использованы для финансирования строительства барьера на границе США и Мексики.
Ранее сенатор от республиканской партии Линдси Грэм посоветовал Трампу ввести режим ЧП в США, - пишет "Газета.ru".