В России

17 минут назад

В России доработали новый порядок экзамена на водительские права

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#Вождение #права
В России доработали новый порядок экзамена на водительские права

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового практического экзамена на вождение в России. Согласно документу, привычного разделения испытаний на «город» и «площадку» больше не будет.

ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на получение водительских прав. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, - передает РИА-Новости.

Основное нововведение — единый экзамен по вождению вместо привычного разделения на "площадку" и "город".

Тестирование кандидатов будет по-прежнему начинаться с проверки первоначальных навыков вождения. Она будет проходить на "закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки".

После этого кандидат в водители должен в условиях полноценного городского движения продемонстрировать, умеет ли он совершать левый и правый поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог и пешеходные переходы, обгонять других участников движения и осуществлять параллельную парковку. Кроме того, будут проверяться навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске.

Такие упражнения, как пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на двух- и более полосном участке дороге, будут опциональными.

В новой версии документа также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.

Кроме того, преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.
65
#Вождение #права

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