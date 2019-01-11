В России доработали новый порядок экзамена на водительские права

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового практического экзамена на вождение в России. Согласно документу, привычного разделения испытаний на «город» и «площадку» больше не будет.





Основное нововведение — единый экзамен по вождению вместо привычного разделения на "площадку" и "город".



Тестирование кандидатов будет по-прежнему начинаться с проверки первоначальных навыков вождения. Она будет проходить на "закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки".



После этого кандидат в водители должен в условиях полноценного городского движения продемонстрировать, умеет ли он совершать левый и правый поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог и пешеходные переходы, обгонять других участников движения и осуществлять параллельную парковку. Кроме того, будут проверяться навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске.



Такие упражнения, как пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на двух- и более полосном участке дороге, будут опциональными.



В новой версии документа также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.



Кроме того, преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле. ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на получение водительских прав. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, - передает РИА-Новости Основное нововведение — единый экзамен по вождению вместо привычного разделения на "площадку" и "город".Тестирование кандидатов будет по-прежнему начинаться с проверки первоначальных навыков вождения. Она будет проходить на "закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки".После этого кандидат в водители должен в условиях полноценного городского движения продемонстрировать, умеет ли он совершать левый и правый поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог и пешеходные переходы, обгонять других участников движения и осуществлять параллельную парковку. Кроме того, будут проверяться навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске.Такие упражнения, как пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на двух- и более полосном участке дороге, будут опциональными.В новой версии документа также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.Кроме того, преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.