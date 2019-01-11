В России стали продавать яйца по 9 штук в упаковке

Пользователи социальных сетей в России рассказали о том, что в магазинах яйца начали продавать не по 10 штук в упаковке, как обычно, а только по девять.

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять. Фото распространились в Twitter.



Как пишет "Российская газета", яйца в российских магазинах подорожали в начале декабря. Главной причиной специалисты называли желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.



Однако, как заявил в интервью изданию управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк, на рынке очень много предложений по куриному яйцу, а иногда даже прослеживается его избыток, поэтому некоторые производители продают товар по себестоимости, а в редких случаях — даже ниже себестоимости.