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На Украине в два раза сократилась минимальная пенсия

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#Пенсия #Украина
На Украине в два раза сократилась минимальная пенсия

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сокращение минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза.

«Когда Пётр Порошенко избирался на пост президента, он обещал новую жизнь, у него даже был предвыборный слоган «Жить по-новому». Я думаю, если бы украинские избиратели знали, какая «новая» жизнь их ждёт, они бы никогда за него не проголосовали. Конечно, лидеры «евромайдана» обещали украинскому обществу золотые горы, говорили, что Украину ждут в ЕС, что будут всячески способствовать экономическому процветанию Киева. Предвыборные обещания Порошенко не выполнил: нет больших зарплат у военнослужащих, нет европейских высоких социальных стандартов, нет достойной пенсии и заработной платы», — сказал Мезюхо.

Он отметил, что такие данные абсолютно не коррелируются с заявлениями нынешнего президента и правительства.

«Общество живёт в одной реальности, а украинская власть — в своём воображении, часто украинские чиновники делают заявления, которые никак не соотносятся с действительностью. На данный момент перспектив для существенного экономического роста нет, происходит дальнейшее разбазаривание украинской экономики и госсобственности. Я думаю, что на очереди разбазаривание украинской земли», — заключил Мезюхо.

Ранее лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.

По его словам, минимальная пенсия на Украине с 2013 года сократилась в 2,2 раза, её размер не превышает $53,2 (3541 рубль), тогда как пять лет назад она составляла $118,8 (7956 рублей).

Медведчук добавил, что за пять лет в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума на Украине — с $147,2 (9847 рублей) до $65,9 (4420 рублей).

Он также отметил, что «номинальный рост доходов украинцев не успевает за ростом коммунальных тарифов, цен на продукты питания и лекарства».

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента.

В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.

Кроме того, экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отмечал, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.
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#Пенсия #Украина

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