В небе над Липецком прошли учения летчиков-командиров

Авиаторы отрабатывали полеты в сложных погодных условиях.

В липецком авиацентре первые в рамках зимнего периода обучения состоялись командирские полеты, сообщает Министерство обороны России. В учениях участвовали командиры авиационных полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений оперативно-тактической авиации.



Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам. В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24, МиГ-29, Су-25 – всего около десяти типов различной авиатехники.



По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники, резюмируют в Минобороны.



Фото: function.mil.ru