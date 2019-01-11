Общество

54 минуты назад

В небе над Липецком прошли учения летчиков-командиров

363
#учения #авиацентр
В небе над Липецком прошли учения летчиков-командиров

Авиаторы отрабатывали полеты в сложных погодных условиях.

В липецком авиацентре первые в рамках зимнего периода обучения состоялись командирские полеты, сообщает Министерство обороны России. В учениях участвовали командиры авиационных полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений оперативно-тактической авиации.

Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам. В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24, МиГ-29, Су-25 – всего около десяти типов различной авиатехники.

По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники, резюмируют в Минобороны.

Фото: function.mil.ru
363
#учения #авиацентр

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецк засыпало 10-сантиметровым слоем снега
#снег
7
Липецк засыпало 10-сантиметровым слоем снега

42 минуты назад

Общество
Липчанину потребуется 8 лет, чтобы накопить на дом
#накопления #недижимость
11
Липчанину потребуется 8 лет, чтобы накопить на дом

54 минуты назад

Общество
Липчанин привел к берегам Италии парусную лодку полную беженцами
#мигранты
13
Липчанин привел к берегам Италии парусную лодку полную беженцами

сегодня, 09:01

Общество
В праздничные дни регоператор не только обеспечивал чистоту и порядок на улицах города
#ЭкоПром-Липецк
В праздничные дни регоператор не только обеспечивал чистоту и порядок на улицах города

сегодня, 09:00

Общество
Треть январских свадеб в Липецке придётся на символическую дату «19.01.19»
#свадьбы
4
Треть январских свадеб в Липецке придётся на символическую дату «19.01.19»

сегодня, 08:28

Общество
Шоу «Один в один» прошло в колонии
#шоу #"Один в один"
2
Шоу «Один в один» прошло в колонии

вчера, 19:37

Общество