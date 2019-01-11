Общество
54 минуты назад
В небе над Липецком прошли учения летчиков-командиров
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Авиаторы отрабатывали полеты в сложных погодных условиях.
В липецком авиацентре первые в рамках зимнего периода обучения состоялись командирские полеты, сообщает Министерство обороны России. В учениях участвовали командиры авиационных полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений оперативно-тактической авиации.
Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам. В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24, МиГ-29, Су-25 – всего около десяти типов различной авиатехники.
По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники, резюмируют в Минобороны.
Фото: function.mil.ru
Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам. В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24, МиГ-29, Су-25 – всего около десяти типов различной авиатехники.
По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники, резюмируют в Минобороны.
Фото: function.mil.ru
363