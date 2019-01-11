В столкновении на трассе «Дон» пострадал водитель иномарки

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 января в Становлянском районе на автодороге «Дон» около десяти часов утра 67-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с движущимся впереди «ВАЗ-2115» с 47-летним мужчиной за рулем. В ДТП получил травмы водитель иномарки. После оказания помощи он был отпущен.

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 764 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 64.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 451 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.