сегодня, 09:28
В столкновении на трассе «Дон» пострадал водитель иномарки
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 764 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 64.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 451 случай превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
ДА УЖ
мда