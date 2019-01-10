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19 минут назад

Липецкая вечЁрка: плохой пример, буйный ветеран и ледяная угроза

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: плохой пример, буйный ветеран и ледяная угроза

Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных липецких событий у интернет-пользователей в четверг, 10 января.

Максимальное внимание читатели уделили подробностям трагедии с 11-летним мальчиком. Возможно, спусковым крючком послужили  разговоры о самоубийстве его двоюродного брата, жителя этого же села, который погиб несколько лет назад.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет буйного ветерана. Пенсионер, ветеран труда и отличник производства, напал на сержанта полиции и избил его костылем. Еще до суда полицейский и пенсионер помирились, сержант просил не наказывать подсудимого строго. Суд вынес обвинительный приговор.

Сегодня развернулось живое обсуждение распри газовщиков. Конкурирующие организации встретились на «поле боя» - у многоэтажки, где сегодня планировалась проверка газового оборудования. По мнению главного инженера АО «Газпром газораспределение Липецк» Вячеслава Дякова, у организации «Липецк газоучет» нет права заниматься обслуживанием газового оборудования в жилых домах.

Горячо в комментариях к новостям «Сосульки образуют причудливые узоры на липецких домах» и «Липчане жалуются в мэрию на сосульки». Как ледяные наросты оккупировали липецкие дома и как бороться с нависшей над головами угрозой – разбирались журналисты GOROD48.
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#обзор #события #вечёрка

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