В Липецкой области снег и до -11

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-запада.

11 января ожидается умеренный, местами сильный снег, интенсивность которого в следующие два дня уменьшится — 12 и 13 января снег прогнозируется небольшой. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов мороза что на 1-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области облачно с прояснениями, пройдет умеренный, а ночью и утром местами сильный снег. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем от 4 до 9 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром сильный, а днем умеренный снег. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем составит от 5 до 7 градусов мороза.



День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.



