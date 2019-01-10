В России
19 минут назад
Российские автомобилисты смогут получать сведения о возможных ДТП
В России работают над созданием системы, позволяющей мгновенно оценить ситуацию на дорогах.
Как сообщают «Известия», сбор данных будут вести не только видеокамеры, но и новые устройства, размещаемые вдоль трасс (придорожный блок Road Side Unit (RSU), а также бортовые приборы, которые планируется устанавливать на автомобили.
Разработка будет определять скорость и направление движения транспортных средств, а также силу давления на педали. Таким образом водители будут заранее предупреждены об угрозах, исходящих извне.
Первые испытания системы пройдут на трассах М-7 «Волга» и М-11 Москва–Санкт-Петербург. По мнению разработчиков, новинка поможет снизить смертность на дорогах и минимизировать риск аварий по вине беспилотных транспортных средств.
Разработка будет определять скорость и направление движения транспортных средств, а также силу давления на педали. Таким образом водители будут заранее предупреждены об угрозах, исходящих извне.
Первые испытания системы пройдут на трассах М-7 «Волга» и М-11 Москва–Санкт-Петербург. По мнению разработчиков, новинка поможет снизить смертность на дорогах и минимизировать риск аварий по вине беспилотных транспортных средств.