В России

19 минут назад

Российские автомобилисты смогут получать сведения о возможных ДТП

63
#Авария #ДТП
Российские автомобилисты смогут получать сведения о возможных ДТП

В России работают над созданием системы, позволяющей мгновенно оценить ситуацию на дорогах. 

Как сообщают «Известия», сбор данных будут вести не только видеокамеры, но и новые устройства, размещаемые вдоль трасс (придорожный блок Road Side Unit (RSU), а также бортовые приборы, которые планируется устанавливать на автомобили. 

Разработка будет определять скорость и направление движения транспортных средств, а также силу давления на педали. Таким образом водители будут заранее предупреждены об угрозах, исходящих извне. 

Первые испытания системы пройдут на трассах М-7 «Волга» и М-11 Москва–Санкт-Петербург. По мнению разработчиков, новинка поможет снизить смертность на дорогах и минимизировать риск аварий по вине беспилотных транспортных средств. 


63
#Авария #ДТП

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