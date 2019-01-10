В России

23 минуты назад

Эксперты спрогнозировали курс рубля в первом квартале 2019 года

72
#валютный курс #рубль
Эксперты спрогнозировали курс рубля в первом квартале 2019 года

В новогодние каникулы российская валюта существенно укрепилась.

В первом квартале 2019 года курс доллара не превысит 70 рублей, но и не опустится ниже 64 рублей. Такого мнения придерживаются опрошенные «Известиями» эксперты. 

В новогодние каникулы российская валюта существенно укрепилась — к 8 января курс доллара снизился с 70 рублей до 67, что стало лучшим результатом в дни каникул за последние пять лет. Усиление позиций рубля в начале года — традиционное сезонное явление, однако на этот раз он подорожал больше, чем обычно, отмечают специалисты. 

Основной причиной возможного подорожания доллара являются анонсированные США санкции, однако рост цен на нефть, смягчение американо-китайской риторики и отсутствие серьезных высказываний относительно новых антироссийских санкций смогут поддержать российскую денежную единицу, считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. 

Однако первые три месяца окажутся для российской валюты достаточно сложными: либо из-за глобальной волатильности на фоне усиления напряженности от торговых войн, либо из-за ужесточения санкционной риторики со стороны США, считает экономист Citi по России, Украине и Казахстану Артем Заигрин Артем Заигрин. 
72
#валютный курс #рубль

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Российские автомобилисты смогут получать сведения о возможных ДТП
#Авария #ДТП
Российские автомобилисты смогут получать сведения о возможных ДТП

19 минут назад

В России
Под Челябинском выжила заблудившаяся в мороз 67-летняя туристка
Под Челябинском выжила заблудившаяся в мороз 67-летняя туристка

сегодня, 15:37

В России
Школьникам запретят приносить еду из дома
Школьникам запретят приносить еду из дома

сегодня, 15:26

В России
В Госдуме поддержали закон о поиске пропавших детей по геолокации
В Госдуме поддержали закон о поиске пропавших детей по геолокации

сегодня, 15:08

В России
Производство российских самолетов МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций
#Санкции #МС-21
Производство российских самолетов МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций

сегодня, 12:47

В России
В Москве затопило Тушинский тоннель
#Тушинский тоннель
В Москве затопило Тушинский тоннель

сегодня, 12:09

В России