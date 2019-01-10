В России
23 минуты назад
Эксперты спрогнозировали курс рубля в первом квартале 2019 года
В новогодние каникулы российская валюта существенно укрепилась.
В первом квартале 2019 года курс доллара не превысит 70 рублей, но и не опустится ниже 64 рублей. Такого мнения придерживаются опрошенные «Известиями» эксперты.
В новогодние каникулы российская валюта существенно укрепилась — к 8 января курс доллара снизился с 70 рублей до 67, что стало лучшим результатом в дни каникул за последние пять лет. Усиление позиций рубля в начале года — традиционное сезонное явление, однако на этот раз он подорожал больше, чем обычно, отмечают специалисты.
Основной причиной возможного подорожания доллара являются анонсированные США санкции, однако рост цен на нефть, смягчение американо-китайской риторики и отсутствие серьезных высказываний относительно новых антироссийских санкций смогут поддержать российскую денежную единицу, считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Однако первые три месяца окажутся для российской валюты достаточно сложными: либо из-за глобальной волатильности на фоне усиления напряженности от торговых войн, либо из-за ужесточения санкционной риторики со стороны США, считает экономист Citi по России, Украине и Казахстану Артем Заигрин Артем Заигрин.
В новогодние каникулы российская валюта существенно укрепилась — к 8 января курс доллара снизился с 70 рублей до 67, что стало лучшим результатом в дни каникул за последние пять лет. Усиление позиций рубля в начале года — традиционное сезонное явление, однако на этот раз он подорожал больше, чем обычно, отмечают специалисты.
Основной причиной возможного подорожания доллара являются анонсированные США санкции, однако рост цен на нефть, смягчение американо-китайской риторики и отсутствие серьезных высказываний относительно новых антироссийских санкций смогут поддержать российскую денежную единицу, считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Однако первые три месяца окажутся для российской валюты достаточно сложными: либо из-за глобальной волатильности на фоне усиления напряженности от торговых войн, либо из-за ужесточения санкционной риторики со стороны США, считает экономист Citi по России, Украине и Казахстану Артем Заигрин Артем Заигрин.