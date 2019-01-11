В праздничные дни регоператор не только обеспечивал чистоту и порядок на улицах города

Один день новогодних каникул «ЭкоПром-Липецк» превратил в волшебный праздник для детей. На новогодний спектакль были приглашены семьи, в том числе состоящие на учете в ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку».

Программа праздника началась с новогодних игр и хороводов! Дед Мороз раздал юным участникам новогодние подарки. Затем дети вместе с родителями приняли участие в уникальном интерактивном спектакле «Операция «Спасти Новый год», полном неожиданных поворотов сюжета, юмора и волшебства! В постановке дети и взрослые были свидетелями и участниками современных технологий и сценических спецэффектов!



Увлекательный новогодний спектакль подарила всем ощущение праздника и волшебства!

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