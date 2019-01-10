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16 минут назад
Под Челябинском выжила заблудившаяся в мороз 67-летняя туристка
Заблудившаяся туристка переночевала в горах и провела ночь у костра
7 января в национальный парк «Таганай» приехала группа туристов из Перми, в состав которой входили 14 опытных альпинистов-ветеранов. Они прибыли, чтобы в рамках первого этапа первенства Перми совершить восхождение на Откликной гребень.
В 17-00 группа вернулась, но обнаружилось, что одна из женщин пропала. Выяснилось, что 67-летняя альпинистка в середине дня ушла в сторону Откликного гребня, затем повернула к приюту «Таганай», а дальше направилась к Круглице. Женщине удалось выжить в горах национального парка «Таганай» благодаря альпинистским навыкам. Когда она поняла, что потерялась, альпинистка вырыла яму в снегу и смогла развести костер с помощью зажигалки. Таким образом она грелась всю ночь и не погибла, сообщает ProPerm.
Альпинисты сами попробовали разыскать 67-летнюю пермячку, но позже обратились к спасателям. Поиски осложнялись тем, что в горах была метель. Около четырех утра пермячку нашли сотрудники Златоустовского спасательного отряда и доставили её в Центральную усадьбу парка.
В 17-00 группа вернулась, но обнаружилось, что одна из женщин пропала. Выяснилось, что 67-летняя альпинистка в середине дня ушла в сторону Откликного гребня, затем повернула к приюту «Таганай», а дальше направилась к Круглице. Женщине удалось выжить в горах национального парка «Таганай» благодаря альпинистским навыкам. Когда она поняла, что потерялась, альпинистка вырыла яму в снегу и смогла развести костер с помощью зажигалки. Таким образом она грелась всю ночь и не погибла, сообщает ProPerm.
Альпинисты сами попробовали разыскать 67-летнюю пермячку, но позже обратились к спасателям. Поиски осложнялись тем, что в горах была метель. Около четырех утра пермячку нашли сотрудники Златоустовского спасательного отряда и доставили её в Центральную усадьбу парка.