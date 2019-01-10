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27 минут назад
Школьникам запретят приносить еду из дома
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Инициатива может затронуть работу столовых в школах и детсадах.
В новых СанПиНах оговаривается запрет для школьников приносить с собой еду, приготовленную дома. Запрет распространяется и на блюда, приготовленные в столовой из продуктов, принесенных из дома. За питанием учеников с хроническими заболеваниями, например пищевыми аллергиями или диабетом, должен следить медработник, передают РИА Новости.
Устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд. Так, варить сосиски и яйца, полоскать очищенный картофель необходимо строго определенное время. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. Запрещаются к использованию алюминиевые столовые приборы.
В столовых появятся кислородные коктейли, но приобрести их можно будет только по назначению врача, а употребить — на глазах у медработника.
По новым правилам дежурить в школьных столовых будут только ученики старше 12 лет. Они могут накрывать на стол, но их нельзя привлекать к приготовлению пищи, чистке овощей, раздаче готовых блюд, нарезке хлеба, мытью посуды и уборке помещения.
В новых СанПиНах оговаривается запрет для школьников приносить с собой еду, приготовленную дома. Запрет распространяется и на блюда, приготовленные в столовой из продуктов, принесенных из дома. За питанием учеников с хроническими заболеваниями, например пищевыми аллергиями или диабетом, должен следить медработник, передают РИА Новости.
Устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд. Так, варить сосиски и яйца, полоскать очищенный картофель необходимо строго определенное время. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. Запрещаются к использованию алюминиевые столовые приборы.
В столовых появятся кислородные коктейли, но приобрести их можно будет только по назначению врача, а употребить — на глазах у медработника.
По новым правилам дежурить в школьных столовых будут только ученики старше 12 лет. Они могут накрывать на стол, но их нельзя привлекать к приготовлению пищи, чистке овощей, раздаче готовых блюд, нарезке хлеба, мытью посуды и уборке помещения.