В России

27 минут назад

Школьникам запретят приносить еду из дома

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Школьникам запретят приносить еду из дома

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Инициатива может затронуть работу столовых в школах и детсадах.

В новых СанПиНах оговаривается запрет для школьников приносить с собой еду, приготовленную дома. Запрет распространяется и на блюда, приготовленные в столовой из продуктов, принесенных из дома. За питанием учеников с хроническими заболеваниями, например пищевыми аллергиями или диабетом, должен следить медработник, передают РИА Новости.

Устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд. Так, варить сосиски и яйца, полоскать очищенный картофель необходимо строго определенное время. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. Запрещаются к использованию алюминиевые столовые приборы.

В столовых появятся кислородные коктейли, но приобрести их можно будет только по назначению врача, а употребить — на глазах у медработника.

По новым правилам дежурить в школьных столовых будут только ученики старше 12 лет. Они могут накрывать на стол, но их нельзя привлекать к приготовлению пищи, чистке овощей, раздаче готовых блюд, нарезке хлеба, мытью посуды и уборке помещения.
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