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В Госдуме поддержали закон о поиске пропавших детей по геолокации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ упрощает процедуру поиска ребёнка.
«Правоохранительные органы смогут оперативно, по заявлению родителей, получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьезно ускорит его розыск. Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда», — рассказал парламентским журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Законопроектом вносятся поправки в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
Как сказано в тексте документа, «в случае получения сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается получение сведений о местонахождении несовершеннолетнего на основе геолокации принадлежащего несовершеннолетнему абонентского устройства или иного оборудования, а равно используемого им абонентского устройства или иного оборудования при письменном согласии владельца такого устройства или оборудования, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов».
При этом в проекте закона также сказано, что «в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, осуществляющий его, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение».
Законопроект был внесен группой депутатов Государственной Думы.
Как рассказала его соавтор, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, по данным статистики, сегодня 10% из всех возбуждаемых розыскных дел — это уголовные дела по факту исчезновения несовершеннолетних. Она обратила внимание, что только за последние пять лет правоохранительными органами было рассмотрено 40 тысяч заявлений по исчезновению несовершеннолетних. «Из 40 тысяч детей 13% — это малолетние дети, то есть это ребятишки, которые вообще оказываются в беспомощном положении, если они оказались без присмотра старших и в трудной ситуации», — отметила парламентарий.
Эти данные свидетельствуют о том, что правоохранителям, МЧС, общественникам очень важна оперативная форма реагирования, предлагаемая законопроектом, подчеркнула Ирина Яровая.