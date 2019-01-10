Проезд по улице Металлургов затруднен из-за двойного ДТП

Здесь столкнулись автобус, фура и легковушка.

Сегодня днем в Липецке был перекрыт проезд по улице Металлургов от поселка тракторостроителей к НЛМК. Причиной остановки движения стало двойное ДТП.



Сначала грузовик "Ивеко" "догнал" автобус 325 маршрута. Затем в заднюю часть фуры врезался автомобиль "Шевроле". От удара легковушка улетела с проезжей части на трамвайные пути. В авариях никто не пострадал.



Образовавшийся затор водители объезжали по встречной полосе, а вот вагоновожатым трамваев пришлось ждать, пока "Шевроле" не уберут с рельсов.









