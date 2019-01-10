Происшествия

сегодня, 12:48

Проезд по улице Металлургов затруднен из-за двойного ДТП

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#Авария #ДТП
Проезд по улице Металлургов затруднен из-за двойного ДТП

Здесь столкнулись автобус, фура и легковушка.

Сегодня днем в Липецке был перекрыт проезд по улице Металлургов от поселка тракторостроителей к НЛМК. Причиной остановки движения стало двойное ДТП.

Сначала грузовик "Ивеко" "догнал" автобус 325 маршрута.  Затем в заднюю часть фуры врезался автомобиль "Шевроле". От удара легковушка улетела с проезжей части на трамвайные пути. В авариях никто не пострадал.

Образовавшийся затор водители объезжали по встречной полосе, а вот вагоновожатым трамваев пришлось ждать, пока "Шевроле" не уберут с рельсов. 




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#Авария #ДТП

Комментарии (8)

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Алена

8 минут назад
В Грузии тоде нельзя ..штраф
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Оля

10 минут назад
Снег надо убирать с обочины, дорога очень узкая из за сугробов
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пророк

24 минуты назад
не сыпят не чистят..вот и езди на свой страх и риск
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Трамвай

29 минут назад
ля, а как Вы уберёте гружёный тонар с вырванным задним мостом?
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Алексей. А.

34 минуты назад
Жалко водителя большегруза, во всем виноваты дорожники, дорожное полотно сузили пзд как, вместо двух полос 1.5 он и ушёл бы на обочину но сугроб не дал. А водитель шевроле попал в не понятие, и уйти он не мог от столкновения .
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ля

52 минуты назад
Ну страна, вообще то надо составить схему и как можно быстрее убрать авто с проезжей части, за долгое убирание предусмотрен штраф
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совесть

сегодня, 13:18
Офигеть ! Какие сугробы вдоль дороги!!! Мер Иванов С. В.- * руководитель города Липецка !!!!!
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Ну страна

сегодня, 13:12
Только в нашей * и СССР нельзя покидать место ДТП! Что за бред? Освободи проезд, езжай до ближайшей парковки, если на ходу, там и оформи. Бардак
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