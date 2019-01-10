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Производство российских самолетов МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций

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#Санкции #МС-21
Производство российских самолетов МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций

В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не планирует отказываться от использования композитных материалов, необходимых для конструкции крыла нового лайнера МС-21, из-за введенных против ее дочерних предприятий санкций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ОАК, комментируя сообщения СМИ о том, что введенные ранее американские санкции привели к прекращению поставок из США и Японии материалов для композитного крыла российского среднемагистрального самолета нового поколения.

«От использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться. Идет развертывание серийного производства самолетов МС-21-300», — заверили в корпорации.

В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21. Для того чтобы заменить импортные композитные материалы на отечественные, у России есть все необходимые производственные мощности и компетенции, заявили в корпорации. В настоящее же время идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги.

Первые поставки, согласно уже заключенному контракту, запланированы на 2020 год.

В целом санкции против своих дочерних предприятий ОАК назвала использованием политики в «конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях». «По-видимому, появление еще одного сильного игрока в высокомаржинальной нише среднемагистральных самолетов с новейшим продуктом вызывает опасения у ведущих игроков на мировом рынке», — полагают в ОАК.

Сообщение о том, что предприятия ОАК столкнулись с прекращением поставок материалов для композитного крыла МС-21, появилось ранее в газете «Коммерсантъ». Издание со ссылкой на источники указало, что речь идет о компонентах производства американской Hexel и японской Toray Industries. Из-за перебоя в поставках, по словам собеседников газеты, выпуск самолета может задержаться на пять лет — с 2020-го до 2025 года.
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#Санкции #МС-21

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