Производство российских самолетов МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций

В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.





«От использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться. Идет развертывание серийного производства самолетов МС-21-300», — заверили в корпорации.



В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21. Для того чтобы заменить импортные композитные материалы на отечественные, у России есть все необходимые производственные мощности и компетенции, заявили в корпорации. В настоящее же время идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги.



Первые поставки, согласно уже заключенному контракту, запланированы на 2020 год.



В целом санкции против своих дочерних предприятий ОАК назвала использованием политики в «конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях». «По-видимому, появление еще одного сильного игрока в высокомаржинальной нише среднемагистральных самолетов с новейшим продуктом вызывает опасения у ведущих игроков на мировом рынке», — полагают в ОАК.



Сообщение о том, что предприятия ОАК столкнулись с прекращением поставок материалов для композитного крыла МС-21, появилось ранее в газете «Коммерсантъ». Издание со ссылкой на источники указало, что речь идет о компонентах производства американской Hexel и японской Toray Industries. Из-за перебоя в поставках, по словам собеседников газеты, выпуск самолета может задержаться на пять лет — с 2020-го до 2025 года.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не планирует отказываться от использования композитных материалов, необходимых для конструкции крыла нового лайнера МС-21, из-за введенных против ее дочерних предприятий санкций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ОАК, комментируя сообщения СМИ о том, что введенные ранее американские санкции привели к прекращению поставок из США и Японии материалов для композитного крыла российского среднемагистрального самолета нового поколения.«От использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться. Идет развертывание серийного производства самолетов МС-21-300», — заверили в корпорации.В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21. Для того чтобы заменить импортные композитные материалы на отечественные, у России есть все необходимые производственные мощности и компетенции, заявили в корпорации. В настоящее же время идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги.Первые поставки, согласно уже заключенному контракту, запланированы на 2020 год.В целом санкции против своих дочерних предприятий ОАК назвала использованием политики в «конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях». «По-видимому, появление еще одного сильного игрока в высокомаржинальной нише среднемагистральных самолетов с новейшим продуктом вызывает опасения у ведущих игроков на мировом рынке», — полагают в ОАК.Сообщение о том, что предприятия ОАК столкнулись с прекращением поставок материалов для композитного крыла МС-21, появилось ранее в газете «Коммерсантъ». Издание со ссылкой на источники указало, что речь идет о компонентах производства американской Hexel и японской Toray Industries. Из-за перебоя в поставках, по словам собеседников газеты, выпуск самолета может задержаться на пять лет — с 2020-го до 2025 года.