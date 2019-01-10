Общество

16 минут назад

Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

2 453
#снегопад
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

Непогоду ждут к ночи.

Ночью и утром 11 января в Липецке и области ожидается сильный снег, ухудшение видимости при снеге 500-1000 м. 

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при сильном снеге:

При получении информации о сильном снеге воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.


 


2 453
#снегопад

Комментарии (2)

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Максим

4 минуты назад
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Сельдерей не растет на Университетском

5 минут назад
Да птевать. Переживем. Главное чтобы побольше сдохло бродячих собак. А то позасрали все дворы:)))
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