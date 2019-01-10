В России

36 минут назад

В Москве затопило Тушинский тоннель

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#Тушинский тоннель
В Москве затопило Тушинский тоннель

Причиной произошедшего стал провал грунта в шлюзе № 8 [канала имени Москвы] на склоне.

Транспортное движение в Тушинском тоннеле в сторону Московской области полностью перекрыто.

Об этом сообщается на официальном Твиттер-аккаунте Центра организации обеспечения деятельности муниципальных организаций (МКУ "ЦООД")

- Движение сильно затруднено. Объезжайте по Ленинградскому шоссе, - говорится в сообщении.

В настоящее время на участке работают городские службы, они выясняют причины произошедшего. Уточняется, что автомобилисты не смогут проехать в сторону улицы Свободы.

Как ранее писала "Вечерняя Москва", тоннель в Тушино оказался затоплен после того, как на участке провалился грунт. Автомобилей на момент происшествия на территории не было.
128
#Тушинский тоннель

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