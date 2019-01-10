В России
36 минут назад
В Москве затопило Тушинский тоннель
Причиной произошедшего стал провал грунта в шлюзе № 8 [канала имени Москвы] на склоне.
Транспортное движение в Тушинском тоннеле в сторону Московской области полностью перекрыто.
Об этом сообщается на официальном Твиттер-аккаунте Центра организации обеспечения деятельности муниципальных организаций (МКУ "ЦООД")
- Движение сильно затруднено. Объезжайте по Ленинградскому шоссе, - говорится в сообщении.
В настоящее время на участке работают городские службы, они выясняют причины произошедшего. Уточняется, что автомобилисты не смогут проехать в сторону улицы Свободы.
Как ранее писала "Вечерняя Москва", тоннель в Тушино оказался затоплен после того, как на участке провалился грунт. Автомобилей на момент происшествия на территории не было.
Об этом сообщается на официальном Твиттер-аккаунте Центра организации обеспечения деятельности муниципальных организаций (МКУ "ЦООД")
- Движение сильно затруднено. Объезжайте по Ленинградскому шоссе, - говорится в сообщении.
В настоящее время на участке работают городские службы, они выясняют причины произошедшего. Уточняется, что автомобилисты не смогут проехать в сторону улицы Свободы.
Как ранее писала "Вечерняя Москва", тоннель в Тушино оказался затоплен после того, как на участке провалился грунт. Автомобилей на момент происшествия на территории не было.