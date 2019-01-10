После заявлений о Курилах в МИД РФ вызвали японского посла

Москва предостерегла Токио от спекулятивных заявлений по ситуации вокруг возможного подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии.





«Далее, посол Кодзуки полностью объяснил заместителю министра иностранных дел Моргулову позицию нашей страны, но мы воздерживаемся от высказываний по поводу подробностей»,— сообщил он.



Напомним, посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки вчера был вызван в МИД РФ в связи с последними заявлениями Токио, призвавшего «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». По версии Москвы, в Токио грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, - пишет Министерство иностранных дел Японии воздерживается от комментариев по поводу вызова в российский МИД японского посла, - сообщил «РИА Новости» представитель японского МИДа. «С точки зрения необходимости ведения японо-российских переговоров по мирному договору в тихой обстановке, мы воздерживаемся от ответа»,— сказал представитель внешнеполитического ведомства.«Далее, посол Кодзуки полностью объяснил заместителю министра иностранных дел Моргулову позицию нашей страны, но мы воздерживаемся от высказываний по поводу подробностей»,— сообщил он.Напомним, посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки вчера был вызван в МИД РФ в связи с последними заявлениями Токио, призвавшего «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». По версии Москвы, в Токио грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, - пишет "Ъ"