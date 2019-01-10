«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на 12 миллиардов долларов

"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в размере 12 миллиардов долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины. Об этом сообщил в эфире "5 канала" глава украинской компании Андрей Коболев.



По словам топ-менеджера, главная подоплека иска - потеря стоимости украинской ГТС, поскольку "Газпром" после строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" якобы перестанет "выполнять свои обязательства перед "Нафтогазом" как владельцем контракта". Иск, как уточнил Коболев, направлен в стокгольмский арбитраж, - передает РИА-Новости.



"Нафтогаз Украины" готов к отказу от нового иска в Стокгольмском арбитраже в случае заключения нового долгосрочного контракта, заявил также Коболев.



"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться … или изменить его", — сказал глава "Нафтогаза".



В конце декабря Коболев заявил, что после выигранного арбитража в Стокгольме "Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов, а в качестве компенсаций планирует арестовать активы российского концерна в Европе, в частности акции компаний, владеющих "Северным потоком", "Северным потоком — 2" и "Голубым потоком".



В 2018-м "Нафтогаз" инициировал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотреть тарифы на транзит газа в 2018-2019 годах и компенсировать "недоимки" на 11,6 миллиарда долларов, заявил глава компании.

Кроме того, добавил Коболев, "Нафтогаз" подал иск против Москвы за "захват" активов украинской газовой монополии в Крыму на сумму более пяти миллиардов долларов, при этом первые слушания состоялись в этом году.



Стокгольмский арбитраж в феврале прошлого года принял решение об удовлетворении требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на газовый транзит на сумму почти 4,7 миллиарда долларов. С учетом присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставки суд зачел встречные требования, и в результате российская сторона обязана заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов.

"Газпром" обжаловал решение и заявил о расторжении ранее заключенных контрактов с "Нафтогазом".



В мае 2018 года украинская сторона объявила о начале принудительного взыскания средств. Также в "Нафтогазе" проинформировали, что суд поддержал ходатайство об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Аналогичные вердикты по активам российской компании были вынесены в Великобритании и Нидерландах.



В июне в "Газпроме" сообщили, что удалось добиться в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.

