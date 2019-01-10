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Среди совершивших преступления 15,4% - женщины

9 690
#демография #преступность
Среди совершивших преступления 15,4% - женщины

Средняя зарплата женщин в Липецкой области составляет всего 70% среднего заработка мужчин. В целом по России этот разрыв был чуть меньше — 77,8%, сообщает Росстат.

24 466 рублей составила средняя зарплата женщин в Липецкой области, тогда как мужчин — 34 972 рубля. Женская зарплата составила всего 70% от мужской. Для сравнения были проанализированы данные октября 2017 года. В среднем по стране женщины получали 77,8% от мужского дохода. Самый маленький разрыв оказался в республике Алтай (96,9%), Тыве (90,7%), Севастополе (90,2%), Чечне (89,6%). Однако в этих же регионах зарплаты были одними из самых низких. Самая заметная разница зафиксирована в Вологодской области, где женщины получали 61,3% от среднего мужского заработка. 

Уровень безработицы среди женщин составлял 4,7%, мужчин — 3%. В стране мужская безработица оказалась чуть выше (5,4% против 5,1% среди женщин). Всего в Липецкой области 625 тыс. женщин и 525 тыс. мужчин, из которых 297 тыс. и 329 тыс. каждой группы - трудоспособные жители. 

В Липецкой области на пенсии находятся 259 тыс. женщин и 129 тыс. мужчин. Их средние пенсии составляют соответственно 12 108,7 рублей и 13 599,5 рублей. В 2018 году продолжали работать 18% женщин и 23,3% мужчин старше трудоспособного возраста. 

Ожидаемая продолжительность жизни женщин в Липецкой области составила 78,01 лет, мужчин — всего 66,74 лет. В России для женщин этот показатель оказался чуть меньше (77,64 года), а для мужчин чуть выше (67,51 год). Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни оказалась в Чечне, где женщины могут прожить в среднем 84,06 лет, а мужчины — 78,58 лет; самая низкая — в Чукотском автономном округе (71,66 для женщин и 60,33 для мужчин). 

Бесплодие за год в регионе было установлено у 1352 женщин и 610 мужчин: доля слабого пола составила 69%, сильного — 31%. В среднем по России женщины составляют 86% тех, у кого поставлен диагноз «бесплодие», мужчины — 14%.

В Липецкой области за год преступления совершили 6 191 мужчин и 1 125 женщин — это 84,6% и 15,4%. В стране доля женской преступности составила 15,2%, мужской — 84,8%. Самая высокая доля женской преступности была в Чукотском автономном округе (22,3% всех совершивших преступления) и Мурманской области (20,3%), самая низкая — в Калмыкии (7,7%) и Дагестане (9,8%), сообщает Росстат. 

9 690
#демография #преступность

Комментарии (9)

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Максим

1 минуту назад
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Вывод-

12 минут назад
больше работаешь ,меньше живешь ,после повышения пенсионного возраста люди будут вымирать еще быстрее ,особенно мужчины .Вот главный прорыв Путина !!!!
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непонятно

25 минут назад
жидаемая продолжительность жизни женщин в Липецкой области составила 78,01 лет, мужчин — всего 66,74- так пусть бабы до 65 и пашут.
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паша

31 минуту назад
ёпт, ты много знаешь дедушек кто сидит с внуками? вот и все обьяснение
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паша

33 минуты назад
самый простой выход россии из того болота в котором страна зависла это запретить мужчин на управляющих должностях - сразу порядок будет
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Animal planet

34 минуты назад
Плевать, судя по всему твою женщину зовут Вася и она брутальный сантехник)))))
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Липчанин

35 минут назад
бесплодие женщин особенно пугает.....
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ёпт

49 минут назад
Судя по статистике не верно утверждение, что женщины берутся за любую работу, а мужчины капризничают. Если работа не походит, то мужчины предпочитают оставаться безработными. Много раз это утверждение слышал. Теперь буду знать, что оно не верно. Безработных мужчин и женщин примерно поровну по 5% про стране, в ЛО безработных женщин больше. А после выхода на пенсию, так и вовсе женщины предпочитают не работать: лишь 18% работают, а мужчин 23.3%. И это с учётом того, что мужчины живут меньше и выходят на пенсию на 5 лет позже.
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Плевать

сегодня, 11:40
Женшины,мужайтесь...мужики-не жанитесь
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