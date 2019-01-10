Скончался онкобольной ребенок из Иркутской области, о помощи которому просили Путина

Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.





"Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг, и он скончался", — заявил представитель ведомства.



У Владислава Шестакова была нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии.



В декабре в ходе пресс-конференции журналист из Владивостока Сергей Мильвит попросил Путина помочь с перевозкой ребенка к месту лечения в Турции. Однако врачи признали его нетранспортабельным и инкурабельным. В ночь на четверг в больнице умер трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщили РИА-Новости в Минздраве Иркутской области."Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг, и он скончался", — заявил представитель ведомства.У Владислава Шестакова была нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии.В декабре в ходе пресс-конференции журналист из Владивостока Сергей Мильвит попросил Путина помочь с перевозкой ребенка к месту лечения в Турции. Однако врачи признали его нетранспортабельным и инкурабельным.