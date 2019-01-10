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Российский спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2430», который был запущен в 2007 году, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере.
Падение в атмосферу отработавших спутников является рядовым событием, - заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя сход с орбиты российского спутника "Космос-2430".
Ранее сообщалось, что на видео одного из телеканалов группы FOX в ходе трансляции крикетного матча в Новой Зеландии попало необычное атмосферное явление, произошедшее пятого января. Западные эксперты по итогам анализа видео сообщили о сгорании в атмосфере российского спутника системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Космос-2430" (система "Око"), который был выведен на орбиту в 2007 году.
Позднее информацию о сведении спутника с орбиты подтвердили Воздушно-космические силы РФ. В ВКС уточнили, что космический аппарат, выведенный из состава орбитальной группировки, полностью сгорел в плотных слоях атмосферы, - передает РИА-Новости.
"Само по себе это событие рядовое - шуму много, а бывает регулярно. Это давно забытый аппарат. Единственное, что делает этот случай интересным, что он попал в телевизор и стал известен всему миру", - сказал эксперт.
По его словам, система "Око" не функционирует уже несколько лет. Она была хорошо развита в СССР и состояла из спутников на орбите типа "Молния" и спутников на геостационарной орбите.
"Сейчас ведётся попытка восстановить космический эшелон системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении - ред). Насколько это нужно - вопрос к военным. Лично мое мнение, что эта система повышает опасность ядерного конфликта, а не понижает, из-за возможных ложных срабатываний системы предупреждения, которые были и у нас, и в США", - сказал он.
По его словам, сведение с орбиты старого военного спутника никак не скажется на характеристиках действующей российской системы предупреждения о ракетном нападении.
В настоящее время на орбите работают два аппарата нового поколения типа "Тундра", запущенных в 2015 и 2017 годах Планировалось, что запуски спутников будут проводиться регулярно - по два аппарата в год. В целом система должна насчитывать около десятка аппаратов.
Ранее сообщалось, что на видео одного из телеканалов группы FOX в ходе трансляции крикетного матча в Новой Зеландии попало необычное атмосферное явление, произошедшее пятого января. Западные эксперты по итогам анализа видео сообщили о сгорании в атмосфере российского спутника системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Космос-2430" (система "Око"), который был выведен на орбиту в 2007 году.
Позднее информацию о сведении спутника с орбиты подтвердили Воздушно-космические силы РФ. В ВКС уточнили, что космический аппарат, выведенный из состава орбитальной группировки, полностью сгорел в плотных слоях атмосферы, - передает РИА-Новости.
"Само по себе это событие рядовое - шуму много, а бывает регулярно. Это давно забытый аппарат. Единственное, что делает этот случай интересным, что он попал в телевизор и стал известен всему миру", - сказал эксперт.
По его словам, система "Око" не функционирует уже несколько лет. Она была хорошо развита в СССР и состояла из спутников на орбите типа "Молния" и спутников на геостационарной орбите.
"Сейчас ведётся попытка восстановить космический эшелон системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении - ред). Насколько это нужно - вопрос к военным. Лично мое мнение, что эта система повышает опасность ядерного конфликта, а не понижает, из-за возможных ложных срабатываний системы предупреждения, которые были и у нас, и в США", - сказал он.
По его словам, сведение с орбиты старого военного спутника никак не скажется на характеристиках действующей российской системы предупреждения о ракетном нападении.
В настоящее время на орбите работают два аппарата нового поколения типа "Тундра", запущенных в 2015 и 2017 годах Планировалось, что запуски спутников будут проводиться регулярно - по два аппарата в год. В целом система должна насчитывать около десятка аппаратов.