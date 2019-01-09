Новости в instagram

50 минут назад

Липецкая вечЁрка: сгоревшее достоинство, главное кольцо и рейтинг Артамонова

2 650
#обзор #события #вечёрка
1
Липецкая вечЁрка: сгоревшее достоинство, главное кольцо и рейтинг Артамонова

Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых у интернет-пользователей липецких новостей в среду, 9 января.

В первый рабочий день года липчанам было интересно узнать, как земляки провели новогодние праздники. Оказалось, не обошлось без драм. Так, в новогоднюю ночь пьяный мужчина сел на варочную плитку, уснул на ней и спалил свое достоинство. Врачи дают негативный прогноз.

Свое продолжение получила тема с нападением у банкомата. В ночь со 2 на 3 января на улице Первомайской, после того как трое липчан сняли в банкомате деньги, на них напали трое сотрудников в форме охранников ЧОП, выскочившие из спецмашины с опознавательными знаками одного из городских охранных предприятий. Один из грабителей опознан – его вычислили по приметной татуировке на шее.

На «за» и «против» разделились читатели, высказавшиеся по поводу новости «Липчанки отличились на АЗС смекалкой». В объектив видеорегистратора попала необычная ситуация: женщины проявили чудеса изворотливости, чтобы заправить машины. Липчанки могли просто поменяться местами у колонок, но делать этого не стали.

Сегодня липчане активно интересовались переменами в дорожном движении. 12 января 2019 года кольцо на пересечении улиц Катукова и Стаханова станет главной дорогой. Эта мера призвана увеличить пропускную способность данного участка.

Оживленное обсуждение вызвала новость «Рейтинг Игоря Артамонова немного подрос». Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило декабрьский рейтинг влияния глав российских регионов.
2 650
#обзор #события #вечёрка
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хряк

13 минут назад
Лысего Артемона срочно нужно слить, а Петровича вернуть на место
ответить

Антисоветчик

31 минуту назад
По поводу тёток на АЗС Всё правильно сделали. В шланге остаётся около поллитра топлива, а это уже 25 рублей. И зачем его оставлять. Сливать всё. А так как они делают , это очень убобно не надо дёргать за шланг. Что же до этого лысого из бразерс, а чем он себя проявил? В Новый год слетал к семье в фатерлянд? ну молодца. Отдохнул от сует празничных, побывал на Родине. Только мы то тут причем?
ответить

Еще в рубрике

В новогоднюю ночь житель Липецкой области сжег свои гениталии
#пьянство
58
В новогоднюю ночь житель Липецкой области сжег свои гениталии

сегодня, 14:10

Происшествия
«Вот и праздникам конец, а кто выжил - молодец»
#будни #работа #каникулы
«Вот и праздникам конец, а кто выжил - молодец»

сегодня, 12:50

Общество
11-летнего мальчика нашли в петле
#самоубийство
122
11-летнего мальчика нашли в петле

сегодня, 08:20

Общество
Под Ельцом горит крупный склад
#пожар
23
Под Ельцом горит крупный склад

вчера, 14:25

Происшествия
В 21-м микрорайоне Липецка завелся автовредитель
#вандализм
184
В 21-м микрорайоне Липецка завелся автовредитель

вчера, 10:16

Происшествия
На перекрестке Папина - Доватора произошло лобовое столкновение
#авария #ДТП
32
На перекрестке Папина - Доватора произошло лобовое столкновение

07.01.2019 22:29

Происшествия