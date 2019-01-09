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50 минут назад
Липецкая вечЁрка: сгоревшее достоинство, главное кольцо и рейтинг Артамонова
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых у интернет-пользователей липецких новостей в среду, 9 января.
В первый рабочий день года липчанам было интересно узнать, как земляки провели новогодние праздники. Оказалось, не обошлось без драм. Так, в новогоднюю ночь пьяный мужчина сел на варочную плитку, уснул на ней и спалил свое достоинство. Врачи дают негативный прогноз.
Свое продолжение получила тема с нападением у банкомата. В ночь со 2 на 3 января на улице Первомайской, после того как трое липчан сняли в банкомате деньги, на них напали трое сотрудников в форме охранников ЧОП, выскочившие из спецмашины с опознавательными знаками одного из городских охранных предприятий. Один из грабителей опознан – его вычислили по приметной татуировке на шее.
На «за» и «против» разделились читатели, высказавшиеся по поводу новости «Липчанки отличились на АЗС смекалкой». В объектив видеорегистратора попала необычная ситуация: женщины проявили чудеса изворотливости, чтобы заправить машины. Липчанки могли просто поменяться местами у колонок, но делать этого не стали.
Сегодня липчане активно интересовались переменами в дорожном движении. 12 января 2019 года кольцо на пересечении улиц Катукова и Стаханова станет главной дорогой. Эта мера призвана увеличить пропускную способность данного участка.
Оживленное обсуждение вызвала новость «Рейтинг Игоря Артамонова немного подрос». Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило декабрьский рейтинг влияния глав российских регионов.
Свое продолжение получила тема с нападением у банкомата. В ночь со 2 на 3 января на улице Первомайской, после того как трое липчан сняли в банкомате деньги, на них напали трое сотрудников в форме охранников ЧОП, выскочившие из спецмашины с опознавательными знаками одного из городских охранных предприятий. Один из грабителей опознан – его вычислили по приметной татуировке на шее.
На «за» и «против» разделились читатели, высказавшиеся по поводу новости «Липчанки отличились на АЗС смекалкой». В объектив видеорегистратора попала необычная ситуация: женщины проявили чудеса изворотливости, чтобы заправить машины. Липчанки могли просто поменяться местами у колонок, но делать этого не стали.
Сегодня липчане активно интересовались переменами в дорожном движении. 12 января 2019 года кольцо на пересечении улиц Катукова и Стаханова станет главной дорогой. Эта мера призвана увеличить пропускную способность данного участка.
Оживленное обсуждение вызвала новость «Рейтинг Игоря Артамонова немного подрос». Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило декабрьский рейтинг влияния глав российских регионов.
Хряк
Антисоветчик