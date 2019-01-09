В России
19 минут назад
В России снова подорожал бензин
Цены на заправках отыгрывают рост НДС
Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве вслед за ростом НДС выросли на 0,4%, на дизтопливо - на 1,1%, следует из материалов Московской топливной ассоциации.
В период с 24 декабря 2018 года по 9 января средняя цена дизтоплива выросла на 50 коп., до 46,84 руб./л, Аи-92 подорожал на 19 коп., до 42,31 руб./л, Аи-95 - на 20 коп., до 45,99 руб./л.
"ЛУКОЙЛ" повысил цены на все виды топлива на 1,7%, передает Интерфакс. Среди вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на 1,5% подорожало дизтопливо на заправках "Газпром нефти", а также на АЗС под брендом "Роснефть", BP и ТНК (все находятся под управлением НК "Роснефть").
Бензин Аи-92 подорожал на 0,3%-0,4% на АЗС под управлением "Роснефти", Аи-95 - в диапазоне 0,2% - 0,5%.
Независимая АЗС "Тиса" снизила цены на бензины 1,3-1,4%. Топливо у ряда остальных независимых АЗС дорожало. Бензин на заправках "Астра АЗС" подорожал на 0,30%, у "Shell" на 0,3%- 0,4%.
В конце октября Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями.
По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС ), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
В соглашениях также оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца 2018 года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%.
В период с 24 декабря 2018 года по 9 января средняя цена дизтоплива выросла на 50 коп., до 46,84 руб./л, Аи-92 подорожал на 19 коп., до 42,31 руб./л, Аи-95 - на 20 коп., до 45,99 руб./л.
"ЛУКОЙЛ" повысил цены на все виды топлива на 1,7%, передает Интерфакс. Среди вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на 1,5% подорожало дизтопливо на заправках "Газпром нефти", а также на АЗС под брендом "Роснефть", BP и ТНК (все находятся под управлением НК "Роснефть").
Бензин Аи-92 подорожал на 0,3%-0,4% на АЗС под управлением "Роснефти", Аи-95 - в диапазоне 0,2% - 0,5%.
Независимая АЗС "Тиса" снизила цены на бензины 1,3-1,4%. Топливо у ряда остальных независимых АЗС дорожало. Бензин на заправках "Астра АЗС" подорожал на 0,30%, у "Shell" на 0,3%- 0,4%.
В конце октября Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями.
По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС ), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
В соглашениях также оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца 2018 года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%.