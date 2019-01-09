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6 минут назад

Система переработки мусора в Подмосковье обойдется в 154 млрд рублей

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#мусор

На организацию системы переработки и сортировки мусора в Подмосковье понадобится 154 млрд рублей. 

Об этом «Известиям» рассказал первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. 

Как пояснил гедиректор регионального оператора по обращению с отходами «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, речь идет о комплексной системе по обращению с мусором, которая начинается с раздельного сбора и глубокой переработки вторичных ресурсов, а заканчивается строительством и эксплуатацией заводов по термической переработке отходов. 

Инвестиции планируется осуществить в течение трех лет, при этом большая часть — 70 млрд рублей — поступит уже в 2019 году. 

Предполагается строительство четырех мусороперерабатывающих заводов — в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах, каждый мощностью 700 тыс. т в год. Предельные сроки запуска — конец 2022 года. 

Для нового проекта будет разработана особая схема финансирования — ВЭБ.РФ станет ключевым партнером проекта, в котором примут участие ряд коммерческих банков. Своим участием госкорпорация закроет финансовые риски, считает Шипелов. 
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#мусор

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