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6 минут назад
Система переработки мусора в Подмосковье обойдется в 154 млрд рублей
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На организацию системы переработки и сортировки мусора в Подмосковье понадобится 154 млрд рублей.
Об этом «Известиям» рассказал первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
Как пояснил гедиректор регионального оператора по обращению с отходами «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, речь идет о комплексной системе по обращению с мусором, которая начинается с раздельного сбора и глубокой переработки вторичных ресурсов, а заканчивается строительством и эксплуатацией заводов по термической переработке отходов.
Инвестиции планируется осуществить в течение трех лет, при этом большая часть — 70 млрд рублей — поступит уже в 2019 году.
Предполагается строительство четырех мусороперерабатывающих заводов — в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах, каждый мощностью 700 тыс. т в год. Предельные сроки запуска — конец 2022 года.
Для нового проекта будет разработана особая схема финансирования — ВЭБ.РФ станет ключевым партнером проекта, в котором примут участие ряд коммерческих банков. Своим участием госкорпорация закроет финансовые риски, считает Шипелов.
Как пояснил гедиректор регионального оператора по обращению с отходами «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, речь идет о комплексной системе по обращению с мусором, которая начинается с раздельного сбора и глубокой переработки вторичных ресурсов, а заканчивается строительством и эксплуатацией заводов по термической переработке отходов.
Инвестиции планируется осуществить в течение трех лет, при этом большая часть — 70 млрд рублей — поступит уже в 2019 году.
Предполагается строительство четырех мусороперерабатывающих заводов — в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах, каждый мощностью 700 тыс. т в год. Предельные сроки запуска — конец 2022 года.
Для нового проекта будет разработана особая схема финансирования — ВЭБ.РФ станет ключевым партнером проекта, в котором примут участие ряд коммерческих банков. Своим участием госкорпорация закроет финансовые риски, считает Шипелов.
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