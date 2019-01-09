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20 минут назад

США исключили размещение войск на Курильских островах

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#Курилы #США
США исключили размещение войск на Курильских островах

США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии. Об этом заявил командующий американскими силами в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае их передачи Японии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес, - передает ТАСС.

"На данном этапе, - сказал он, - у США нет планов размещать там войска".

1 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телевизионном интервью заявил, что развернутые в стране вооруженные силы США крайне важны для обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке. По его словам, они не враждебны России. Абэ уведомил, что излагал эту позицию на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российская сторона ранее заявляла, что тема союзнических обязательств Токио важна в контексте обсуждения мирного договора между Москвой и Токио. Как сообщали японские СМИ, Абэ в ходе переговоров с Путиным заверял, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США.

На встрече в Сингапуре 14 ноября лидеры двух стран договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
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#Курилы #США

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