В России

22 минуты назад

Аналитики спрогнозировали некритический рост безработицы в 2019 году

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#безработица

Аналитики прогнозируют увеличение численности официально зарегистрированных неработающих в России с 4,7% в 2018 году до 4,9% в 2019-м — с 3,6 млн до 3,8 млн человек. 

Об этом говорится в макропрогнозе Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, сообщают «Известия».

В экспертном сообществе не считают рост безработицы до 5% критическим. А в Минтруде «Известиям» сообщили, что готовы к возможному росту числа официально зарегистрированных безработных: на этот год субвенции регионам на выплаты неработающим гражданам увеличены до 53,4 млрд рублей.

Причина прогнозируемого роста численности безработных заключается в том, что трудоспособного населения в результате повышения пенсионного возраста станет больше, тогда как спрос на кадры сократится из-за замедления экономики.

Кроме того, на показатели безработицы окажет влияние автоматизация и роботизация производства, поскольку уволенные возрастные сотрудники будут обладать устаревшими навыками с точки зрения современных требований. 


78
#безработица

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