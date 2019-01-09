Аналитики спрогнозировали некритический рост безработицы в 2019 году

Аналитики прогнозируют увеличение численности официально зарегистрированных неработающих в России с 4,7% в 2018 году до 4,9% в 2019-м — с 3,6 млн до 3,8 млн человек.

Об этом говорится в макропрогнозе Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, сообщают «Известия».

В экспертном сообществе не считают рост безработицы до 5% критическим. А в Минтруде «Известиям» сообщили, что готовы к возможному росту числа официально зарегистрированных безработных: на этот год субвенции регионам на выплаты неработающим гражданам увеличены до 53,4 млрд рублей.

Причина прогнозируемого роста численности безработных заключается в том, что трудоспособного населения в результате повышения пенсионного возраста станет больше, тогда как спрос на кадры сократится из-за замедления экономики.

Кроме того, на показатели безработицы окажет влияние автоматизация и роботизация производства, поскольку уволенные возрастные сотрудники будут обладать устаревшими навыками с точки зрения современных требований.