Происшествия

47 минут назад

Два «Ниссана» столкнулись на пешеходном переходе

3 905
#авария #ДТП
3
Два «Ниссана» столкнулись на пешеходном переходе

Водители хотели проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.

Два автомобиля марки «Ниссан» - легковой и кроссовер — столкнулись сегодня на пешеходном переходе у остановки «Рынок 9-го микрорайона». Люди не пострадали, а вот иномарки получили повреждения.

Как рассказали GOROD48 очевидцы ДТП, авария произошла из-за резкого торможения легкового автомобиля. За его рулем сидела девушка, она хотела проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но внезапно ударила по тормозам на подъезде к переходу. Водителя кроссовера не спасло даже экстренное торможение и система ABS: машина угодила в дорожную колею, и ее вынесло в задний бампер легковушки девушки.

За местом ДТП, по направлению от площади Космонавтов к больнице, уже образуется транспортный затор: столкнувшиеся иномарки заняли одну из двух полос.
3 905
#авария #ДТП
3

Комментарии (3)

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skrip

3 минуты назад
Она хотела на жёлтый ,он имел желание на красный..
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))))

14 минут назад
Два дебила - это сила! И проблемы для окружающих, к сожалению...
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Таксор

31 минуту назад
Вот это новость!
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