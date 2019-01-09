Два «Ниссана» столкнулись на пешеходном переходе

Водители хотели проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.

Два автомобиля марки «Ниссан» - легковой и кроссовер — столкнулись сегодня на пешеходном переходе у остановки «Рынок 9-го микрорайона». Люди не пострадали, а вот иномарки получили повреждения.



Как рассказали GOROD48 очевидцы ДТП, авария произошла из-за резкого торможения легкового автомобиля. За его рулем сидела девушка, она хотела проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но внезапно ударила по тормозам на подъезде к переходу. Водителя кроссовера не спасло даже экстренное торможение и система ABS: машина угодила в дорожную колею, и ее вынесло в задний бампер легковушки девушки.



За местом ДТП, по направлению от площади Космонавтов к больнице, уже образуется транспортный затор: столкнувшиеся иномарки заняли одну из двух полос.