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Вселенский патриархат единогласно подписал томос для Украины

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#томос для Украины
Вселенский патриархат единогласно подписал томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины подписали все члены синода Константинопольского патриархата, - передает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1" со ссылкой на своего корреспондента.

Накануне сообщалось, что для этого документ повезли в Стамбул, после чего его снова вернут в украинскую столицу, - передает РИА-Новости.

Как отмечается, теперь томос окончательно оформлен.

Он будет храниться в Киеве, но решение о том, где конкретно, пока не принято. Возможно, его отдадут на хранение в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника "София Киевская".

В декабре 2018 года Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей инициировали проведение "объединительного собора" в Киеве. На мероприятии присутствовали в основном представители неканонических церковных структур.

Главой новой "автокефальной церкви" избрали Епифания Думенко.

Шестого января Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Церемония прошла в патриаршем храме Святого Георгия, на ней присутствовали президент страны, украинские политики и иерархи Константинопольского патриархата.

Из документа следует, что юрисдикция новой структуры ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать зарубежные парафии (приходы). Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.

В РПЦ такую автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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#томос для Украины

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