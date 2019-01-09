сегодня, 15:08
Вселенский патриархат единогласно подписал томос для Украины
Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Накануне сообщалось, что для этого документ повезли в Стамбул, после чего его снова вернут в украинскую столицу, - передает РИА-Новости.
Как отмечается, теперь томос окончательно оформлен.
Он будет храниться в Киеве, но решение о том, где конкретно, пока не принято. Возможно, его отдадут на хранение в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника "София Киевская".
В декабре 2018 года Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей инициировали проведение "объединительного собора" в Киеве. На мероприятии присутствовали в основном представители неканонических церковных структур.
Главой новой "автокефальной церкви" избрали Епифания Думенко.
Шестого января Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Церемония прошла в патриаршем храме Святого Георгия, на ней присутствовали президент страны, украинские политики и иерархи Константинопольского патриархата.
Из документа следует, что юрисдикция новой структуры ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать зарубежные парафии (приходы). Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.
В РПЦ такую автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.