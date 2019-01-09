Происшествия

сегодня, 13:15

В Липецке росгвардейцы задержали угонщиков

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#угон
В Липецке росгвардейцы задержали угонщиков

На улице патрульный экипаж заметили опасно маневрировавший «ВАЗ».

Как сообщает Управления Росгвардии по Липецкой области, на днях двое росгвардейцев задержали двух угонщиков. 

Экипаж Росгвардии во время патрулирования заметил автомобиль «ВАЗ», совершавший опасные маневры. Водитель «ВАЗа», увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться во дворах домов. Росгвардейцы блокировали автомобиль и задержали водителя и его пассажира. 

Документов на автомобиль задержанные при себе не имели и не могли пояснить, кому принадлежит машина. Позже выяснилось, что «ВАЗ» ранее был угнан.  

Задержанные мужчины 29 и 22 лет (ранее судимый за кражу) переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

 
4 1332
#угон

Комментарии (4)

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отпетушитель

13 минут назад
Нагнуть во все дырдочки
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цирк

23 минуты назад
интересно, во сколько обошелся мотоциклетный позорный пластмассовый шлем без козырька бюджету
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гость

40 минут назад
Плевать, что ты куришь?Набор слов написал!
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Плевать

сегодня, 13:51
Подстригаться в рот..ну не исправятся эти черти,ну нравится им в опу долбиться.....,вопрос..у кого деньги на их содержание в кармане...и всё становится на свои места.
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