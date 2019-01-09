Происшествия

40 минут назад

Липчанин получил удар ножом в сердце за побои и золотую цепочку

6 848
#убийство
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Липчанин получил удар ножом в сердце за побои и золотую цепочку

Стали известны подробности убийства в общежитии в Липецке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ – «Убийство», которое произошло в общежитии на улице Марины Расковой, 2а в Липецке вечером 2 января.

Напомним, что мужчина вступился за сожительницу, которая поссорилась с соседкой, и получил смертельный удар ножом в сердце.

Позже удалось установить, что мужчина повалил соседку на пол и нанес ей не менее 30 ударов руками и ногами. Его оттащили, а избитая женщина ушла к себе в комнату. Там она обнаружила, что с ее шеи пропала золотая цепочка. Липчанка пришла к  соседу и стала требовать цепочку обратно. Конфликт разгорелся заново. Избитая женщина убежала в свою комнату, где схватила нож и точным ударом поразила обидчика в сердце. Раненый успел выбежать в коридор, где и рухнул замертво. Прибывшие врачи констатировали его смерть.

Примечательно, что и убитый и подозреваемая ранее были судимы. При этом, женщина  отсидела срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, расследование преступления проводит Левобережный следственный отдел. Экспертами будет дана оценка действиям погибшего и полученным побоям. Возможно, в рамках уголовного дела будет проведена переквалификация. 

6 848
#убийство
2

Комментарии (6)

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Джек

4 минуты назад
Соседи= это страшно! Особенно, если одинокий сосед. Не ттрать дальше времени- меняйте квартиру, пока инфаркт или инсульт не стукнул.
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сёрфер

7 минут назад
Малина, ага) улица МариНЫ))) Расковой))
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Малина

9 минут назад
Это там сливки липиска обитают ?
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сёрфер

11 минут назад
с какого хрена переквалификация то?) сбегала за железкой знач умысел был, а хотела на глухо или нет тут уж никого не волнует, судить по результату)
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Убить билла

14 минут назад
Встретились 2 самурая)))
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Чтобы спасти свою...

20 минут назад
сейчас понапридумывает. И избили её и обворовали и изнасиловали, а она бедолага так взволнована была, что смогла лишь нож точно в сердце вогнать
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