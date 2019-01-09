Происшествия
40 минут назад
Липчанин получил удар ножом в сердце за побои и золотую цепочку
Стали известны подробности убийства в общежитии в Липецке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ – «Убийство», которое произошло в общежитии на улице Марины Расковой, 2а в Липецке вечером 2 января.
Напомним, что мужчина вступился за сожительницу, которая поссорилась с соседкой, и получил смертельный удар ножом в сердце.
Позже удалось установить, что мужчина повалил соседку на пол и нанес ей не менее 30 ударов руками и ногами. Его оттащили, а избитая женщина ушла к себе в комнату. Там она обнаружила, что с ее шеи пропала золотая цепочка. Липчанка пришла к соседу и стала требовать цепочку обратно. Конфликт разгорелся заново. Избитая женщина убежала в свою комнату, где схватила нож и точным ударом поразила обидчика в сердце. Раненый успел выбежать в коридор, где и рухнул замертво. Прибывшие врачи констатировали его смерть.
Примечательно, что и убитый и подозреваемая ранее были судимы. При этом, женщина отсидела срок за нанесение тяжких телесных повреждений.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, расследование преступления проводит Левобережный следственный отдел. Экспертами будет дана оценка действиям погибшего и полученным побоям. Возможно, в рамках уголовного дела будет проведена переквалификация.
Напомним, что мужчина вступился за сожительницу, которая поссорилась с соседкой, и получил смертельный удар ножом в сердце.
Позже удалось установить, что мужчина повалил соседку на пол и нанес ей не менее 30 ударов руками и ногами. Его оттащили, а избитая женщина ушла к себе в комнату. Там она обнаружила, что с ее шеи пропала золотая цепочка. Липчанка пришла к соседу и стала требовать цепочку обратно. Конфликт разгорелся заново. Избитая женщина убежала в свою комнату, где схватила нож и точным ударом поразила обидчика в сердце. Раненый успел выбежать в коридор, где и рухнул замертво. Прибывшие врачи констатировали его смерть.
Примечательно, что и убитый и подозреваемая ранее были судимы. При этом, женщина отсидела срок за нанесение тяжких телесных повреждений.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, расследование преступления проводит Левобережный следственный отдел. Экспертами будет дана оценка действиям погибшего и полученным побоям. Возможно, в рамках уголовного дела будет проведена переквалификация.
Джек
сёрфер
Малина
сёрфер
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