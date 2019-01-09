В праздничные дни с улиц города вывезли свыше 26 тысяч кубометров снега

Праздничные дни стали серьезным испытанием для городских служб. Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, уборка улиц областного центра велась в круглосуточном режиме.

На устранение последствий снегопадов и борьбу с гололедицей выходило до ста единиц спецтехники. В результате в первую неделю нового 2019 года с улиц Липецка вывезено более 26 тысяч кубометров снега. В период зимних каникул израсходовано свыше тысячи тонн пескосоляной смеси и 190 тонн соли.

Сегодня дороги Липецка приводят в порядок около ста единиц техники. По традиции первоочередное внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. Свыше 2,5 тысяч кубометров снега уже вывезено. Работы продолжаются на улицах Плеханова, Гагарина, 60 лет СССР, Вермишева, площади Заводская. Наряду с центральными магистралями ведется расчистка проезжих частей удаленных районов. На улицах Ленинградская, Жуковского в выходные дни работали грейдеры. На устранение гололедицы за минувшие сутки ушло 57,5 тонн пескосоляной смеси и 18 тонн соли.

Состояния дворовых территорий в праздничные дни находилось под постоянным контролем сотрудников департамента жилищно-коммунального хозяйства. Мониторинг осуществлялся с помощью более чем тысячи камер. На проблемные места, для фактических осмотров, выезжали «мобильные бригады». В результате под контроль взяты несколько адресов, по которым выявлены нарушения. В свою очередь управляющие компании мобилизовали все дополнительные ресурсы для устранения недочетов.

В профильное структурное подразделение поступило свыше 80 обращений о наледи на крышах домов. Все они были переданы для принятия мер в обслуживающие организации. Заявки граждан по уборке улиц частного сектора направлялись в муниципальное управление благоустройства. Как известно, оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639.

По словам специалистов, нередко проведению работ мешает личный транспорт, припаркованный во дворах, а также вдоль тротуаров и проезжих частей. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки от автомобилей.

По данным синоптиков, 9 января погода в Липецке существенно не изменится. Временами возможен снег и ухудшение видимости. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.