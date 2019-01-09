Мэрия заплатит долги банкротящихся транспортников

На специальный счет перечислят свыше 8 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил заявление администрации Ельца, в котором мэрия высказала намерение оплатить долги банкротящейся организации. На специальный счет муниципального предприятия «Автоколонна №1499» перечислят 8 154 030 рублей. Так транспортников спасут от банкротства.



МУП «Автоколонна №1499» заявила в суд требование о банкротстве весной 2017 года. На предприятии вводили наблюдение. Летом 2018 года «Автоколонна №1499» была признана банкротом, в организации ввели внешнее управление. В ходе рассмотрения дела о финансовой несостоятельности МУП к нему предъявили требования 19 юридических и физических лиц, в том числе налоговая инспекция и поставщики топлива. Общий объем долгов превысил 8 млн рублей. Их готов погасить учредитель МУП.



МУП «Автоколонна №1499» было зарегистрировано в 1993 году. Официальным учредителем предприятия выступает администрация города Елец. «Автоколонна» фактически отвечает за деятельность автовокзалов Ельца, обслуживает городские маршруты. Согласно отчетам администрации Ельца предприятие работает в убыток, хоть и год от года старается его сократить.