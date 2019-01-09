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22 минуты назад
В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибла семья из 6 человек
Все семья, включая троих детей, погибла при пожаре в частном жилом доме в Кемеровской области.
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело после пожара в частном доме, где погибли шестеро человек, в том числе трое маленьких детей, - сообщил РИА-Новости представитель СК РФ региона.
Пожар произошел утром в среду в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Во время тушения пожара обнаружены тела трех малолетних детей: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, а также четырехмесячной девочки. А также троих взрослых: 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. По предварительной информации, соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые в жилище обнаружили погибших.
"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказал представитель.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание - обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно. Предварительно установлено, что все погибшие, кроме 20-летней девушки друг другу приходятся родственниками.
Как сообщает ГУ МЧС области, в 07.56 (местного времени) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Пожар ликвидирован в 08.13.
Пожар произошел утром в среду в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Во время тушения пожара обнаружены тела трех малолетних детей: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, а также четырехмесячной девочки. А также троих взрослых: 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. По предварительной информации, соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые в жилище обнаружили погибших.
"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказал представитель.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание - обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно. Предварительно установлено, что все погибшие, кроме 20-летней девушки друг другу приходятся родственниками.
Как сообщает ГУ МЧС области, в 07.56 (местного времени) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Пожар ликвидирован в 08.13.