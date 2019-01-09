В России

22 минуты назад

В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибла семья из 6 человек

62
В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибла семья из 6 человек

Все семья, включая троих детей, погибла при пожаре в частном жилом доме в Кемеровской области.

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело после пожара в частном доме, где погибли шестеро человек, в том числе трое маленьких детей, - сообщил РИА-Новости представитель СК РФ региона.

Пожар произошел утром в среду в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Во время тушения пожара обнаружены тела трех малолетних детей: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, а также четырехмесячной девочки. А также троих взрослых: 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. По предварительной информации, соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые в жилище обнаружили погибших.

"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказал представитель.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание - обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно. Предварительно установлено, что все погибшие, кроме 20-летней девушки друг другу приходятся родственниками.

Как сообщает ГУ МЧС области, в 07.56 (местного времени) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Пожар ликвидирован в 08.13.
62

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Во Внуково пассажир покончил жизнь самоубийством
#Внуково #самоубийство
Во Внуково пассажир покончил жизнь самоубийством

32 минуты назад

В России
В Оренбургской области вагоны товарного поезда сошли с рельсов
В Оренбургской области вагоны товарного поезда сошли с рельсов

38 минут назад

В России
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных в марте
#Роструд #выходные #праздники
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных в марте

сегодня, 10:32

В России
В Подмосковье убили тверского полицейского
#Убийство полицейского
В Подмосковье убили тверского полицейского

сегодня, 10:24

В России
В России в этом году повысят зарплаты бюджетникам
#Бюджетники #зарплаты
1
В России в этом году повысят зарплаты бюджетникам

сегодня, 09:39

В России
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
#ОСАГО
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

сегодня, 09:34

В России