В России

34 минуты назад

Во Внуково пассажир покончил жизнь самоубийством

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#Внуково #самоубийство
Во Внуково пассажир покончил жизнь самоубийством

Тело мужчины найдено в зоне вылета столичного аэропорта Внуково.

Пассажир покончил с собой в московском аэропорту Внуково. Полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.

По информации "Известий", 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу. Он зашел в туалет транзитной зоны и совершил там самоубийство, прибывшие медики не успели спасти его.

"В туалетной комнате аэропорта Внуково в стерильной зоне вылета обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни", - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, уточнив, что мужчина являлся гражданином России.

По его словам, мужчина планировал вылететь в Уфу.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины произошедшего.
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#Внуково #самоубийство

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