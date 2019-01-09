В России
34 минуты назад
Во Внуково пассажир покончил жизнь самоубийством
Тело мужчины найдено в зоне вылета столичного аэропорта Внуково.
Пассажир покончил с собой в московском аэропорту Внуково. Полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.
По информации "Известий", 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу. Он зашел в туалет транзитной зоны и совершил там самоубийство, прибывшие медики не успели спасти его.
"В туалетной комнате аэропорта Внуково в стерильной зоне вылета обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни", - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, уточнив, что мужчина являлся гражданином России.
По его словам, мужчина планировал вылететь в Уфу.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины произошедшего.
По информации "Известий", 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу. Он зашел в туалет транзитной зоны и совершил там самоубийство, прибывшие медики не успели спасти его.
"В туалетной комнате аэропорта Внуково в стерильной зоне вылета обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни", - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, уточнив, что мужчина являлся гражданином России.
По его словам, мужчина планировал вылететь в Уфу.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины произошедшего.