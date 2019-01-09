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40 минут назад
В Оренбургской области вагоны товарного поезда сошли с рельсов
В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов, - передает RT.
«Поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда № 2482 на 1360-м километре у железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай — Гир в Абдулинском городском округе», — указывается в заявлении ведомства.
Отмечается, что на место происшествия выехали силы и средства РСЧС Оренбургской области, также от МЧС задействована оперативная группа.
В ведомстве не сообщают о наличии пострадавших.
«Поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда № 2482 на 1360-м километре у железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай — Гир в Абдулинском городском округе», — указывается в заявлении ведомства.
Отмечается, что на место происшествия выехали силы и средства РСЧС Оренбургской области, также от МЧС задействована оперативная группа.
В ведомстве не сообщают о наличии пострадавших.