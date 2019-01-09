В Липецке водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся

С 6 по 9 января на дорогах Липецкой области пострадали 11 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 января в Липецке около часа ночи на улице Кривенкова 36-летний водитель «ВАЗ-2107» допустил наезд на стоящую «Ладу» 44-летнего водителя, которого с травмой госпитализировали.

7 января в Хлевенском районе около двух часов ночи на автодороге «Подъезд к Липецку» «ВАЗ-2110» с 24-летним парнем за рулем, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа» под управлением 46-летнего мужчины. В ДТП пострадали три пассажирки иномарки. С травмами все они были доставлены в больницу.





В тот же день в Липецке около четырех часов дня на улице Космонавтов водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 14-летнюю девочку. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

Тогда же в Липецке на Заводской площади в полдень 60-летний водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 51-летнего мужчины. В ДТП пострадала 42-летняя пассажирка «шестерки» - с травмой она госпитализирована.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 742 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 23 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 138.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 51 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.