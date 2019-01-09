Общество

сегодня, 10:31

На лечение липчан направили 212 млн рублей

7 444
#дотации #медицина
На лечение липчан направили 212 млн рублей

Дотации покроют расходы на лекарства и специальное питание.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении среди субъектов РФ дотаций на обеспечение россиян льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами в 2019 году. Среди регионов распределили 31 млрд рублей.

Липецкая область в рамках распоряжения получит дотации в 212,5 млн рублей. Среди регионов Центрального Черноземья это самая скромная сумма. Так, в Белгородскую область направят 329 млн рублей, в Воронежскую — 335 млн рублей, в Курскую — 218 млн рублей, а в Тамбовскую — 236 млн рублей.

Документ внесло в Правительство Министерство здравоохранения РФ.
7 444
#дотации #медицина

Комментарии (7)

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Рф

8 минут назад
Артамонов, Путин не балует деньгами. А зачем прислал, развалить область?
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Россиянин

40 минут назад
Крематорий бы лучше построили
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Позор

44 минуты назад
Нлмк травит, а на лечение меньше всех. И они ждут поддержки?
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Ммм

47 минут назад
Говорят в больницах вообще нет никих лекарств, ни препаратов,ни капельниц,людей лечить не чем,дожили до хороших врнемён,срам один при этой власти,помирайте быстрей!!
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Едроты-задроты

51 минуту назад
И эту сумму заглотят
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Мудрый

сегодня, 10:45
Как хорошо, что показали и другие области с суммами на лечение. Теперь понятна еще одна причина почему у нас смертность высокая в больницах.
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Казбек

сегодня, 10:40
212 млн. Направили на боярышники и фанфурики липчанам
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