На лечение липчан направили 212 млн рублей

Дотации покроют расходы на лекарства и специальное питание.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении среди субъектов РФ дотаций на обеспечение россиян льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами в 2019 году. Среди регионов распределили 31 млрд рублей.



Липецкая область в рамках распоряжения получит дотации в 212,5 млн рублей. Среди регионов Центрального Черноземья это самая скромная сумма. Так, в Белгородскую область направят 329 млн рублей, в Воронежскую — 335 млн рублей, в Курскую — 218 млн рублей, а в Тамбовскую — 236 млн рублей.



Документ внесло в Правительство Министерство здравоохранения РФ.