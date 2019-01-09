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В Подмосковье убили тверского полицейского
В подмосковном Подольске убили сотрудника полиции, который служил в Тверской области.
Убитый в Подмосковье полицейский из Тверской области гостил у своих знакомых, он скончался от ножевых ранений, полученных во время конфликта, - сообщил РИА-Новости представитель УМВД по Тверской области Вадим Левшин.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что при конфликте в подмосковном Подольске погиб сотрудник полиции из Тверской области. Собеседник агентства отмечал, что полицейский в момент инцидента не был на службе.
"Подтверждаю, что убит наш сотрудник. Он работал старшим дознавателем Весьегонского отдела полиции, 1982 года рождения. Майор полиции", - сказал Левшин.
Он не назвал фамилию убитого, отметив, что его звали Максим.
"Он находился в свободное от службы время у своих знакомых в городе Подольске, где получил ножевые ранения, от которых скончался. Это произошло сегодня (в среду – ред.) около трех часов ночи", - рассказал собеседник агентства.
По данному факту в СК возбудили уголовное дело об убийстве. Ведется розыск подозреваемого. Согласно информации следствия, он родом из Чувашии и имеет судимость за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее в УВД по Тверской области сообщили Агентству «Москва», что сотрудника регионального управления внутренних дел убили в Подольске в ходе бытового конфликта. В момент происшествия полицейский находился не при исполнении в доме своей знакомой.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что при конфликте в подмосковном Подольске погиб сотрудник полиции из Тверской области. Собеседник агентства отмечал, что полицейский в момент инцидента не был на службе.
"Подтверждаю, что убит наш сотрудник. Он работал старшим дознавателем Весьегонского отдела полиции, 1982 года рождения. Майор полиции", - сказал Левшин.
Он не назвал фамилию убитого, отметив, что его звали Максим.
"Он находился в свободное от службы время у своих знакомых в городе Подольске, где получил ножевые ранения, от которых скончался. Это произошло сегодня (в среду – ред.) около трех часов ночи", - рассказал собеседник агентства.
По данному факту в СК возбудили уголовное дело об убийстве. Ведется розыск подозреваемого. Согласно информации следствия, он родом из Чувашии и имеет судимость за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее в УВД по Тверской области сообщили Агентству «Москва», что сотрудника регионального управления внутренних дел убили в Подольске в ходе бытового конфликта. В момент происшествия полицейский находился не при исполнении в доме своей знакомой.