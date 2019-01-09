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Сенат США заблокировал закон об антироссийских санкциях

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#США #Россия #санкции
Сенат США заблокировал закон об антироссийских санкциях

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.

Сенат США во вторник не смог приступить к голосованию по законопроекту, который предусматривает введение санкций за помощь правительству Сирии, - передает РИА-Новости.

Документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали менее двух третей из ста сенаторов. Демократы изначально заявляли, что не будут голосовать за какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение "шатдауна". В итоге за дальнейшее рассмотрение законопроекта высказались лишь 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. После этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл внес документ на новое рассмотрение.

Ряд федеральных ведомств в США не работают или работают с ограничениями с 22 декабря из-за отсутствия бюджета: Дональд Трамп требует, чтобы в документы включили 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, демократы выступают против этого.

Документ, заблокированный сенаторами, предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса. Кроме того, документ вводит ограничения против ближайших союзников Сирии — России и Ирана за военную и иную помощь Дамаску. Санкции традиционно предусматривают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

В соответствии с документом под санкции подпадает "иностранное лицо, которое является военным подрядчиком, наемником или военизированным формированием, сознательно действующим в качестве военного на территории Сирии от имени или по поручению правительства Сирии, правительства Российской Федерации или правительства Ирана".

Кроме того, санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.

В законопроекте Россия наряду с властями Сирии и Ирана фактически обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи. В статье 331 предусматривается, что санкции могут быть приостановлены, если Москва, Дамаск и Тегеран прекратят такие действия. Исключение также может быть сделано по гуманитарным соображениям, а также если это отвечает "интересам национальной безопасности" США.

Одновременно документ обязывает президента в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию оказания гуманитарной помощи населению Сирии, а Министерство финансов США — сделать заключение о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и в случае, если это так, ввести против него санкции.

Отдельные разделы законопроекта посвящены развитию оборонного сотрудничества с Израилем и Иорданией.

В частности, программы помощи Израилю продлеваются до октября 2023 года, а размер такой помощи ежегодно должен быть не менее 3,3 миллиарда долларов. Президент США также получает разрешение на поставку Израилю высокоточного оружия.

Еще несколько статей документа касаются развития сотрудничества с Израилем в космической сфере, борьбе с незаконным использованием беспилотников, помощи развивающимся странам.
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#США #Россия #санкции

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